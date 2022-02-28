Kelebek kadar ömrümüz var Sevmek lazım hemen başlayalım Kaybedecek daha neyimiz var Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var Nefes bile almadan nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni Sarmaşık gibi sardın kalbimi Değiştirdin kanımı koydun zehrini Örümcek gibi ördün zihnimi Düşündükçe daha çok isterim seni Nefes bile almadan nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni *** Nefes bile almadan nefes bile almadan Nefes bile sendeyim.com almadan İçimde dolaşan alkol gibi Sana gitgide sarhoş oluyorum Ruhumu kaybetmiş gibi Sadece senin için yaşıyorum Nefes bile almadan nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni Nefes bile almadan nefes bile almadan Nefes bile almadan seviyorum seni Seni seviyorum