Bu dağlar bizim dağlar Çeşmeli sulu dağlar Burda bir garip yatar Burda bir garip yatar Gör ki işte, ulu dağlar... Burda bir garip yatar Gör ki işte, ulu dağlar... *** Saçın uzun örmezler Gülü uzun dermezler Sarı gelin... Saçın uzun örmezler Gülü uzun dermezler Sarı gelin... *** Bu sevda, ne sevdadır? *** Seni bana vermezler Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin... *** Bu sevda, ne sevdadır? Seni bene vermezler Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin... *** Bu Derenin Uzunu Çoban Gaytar Guzunu Guzunu Bu Derenin Uzunu Çoban Gaytar Guzunu Guzunu *** Getmelere deye gel Oy nenen versin kizini Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin... Getmelere deye gel Oy nenen versin kizini Leylim aman aman Leylim aman aman sarı gelin...