Sarı Gelin Şarkı Sözleri
Gülay Sarı Gelin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülay Sarı Gelin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarı Gelin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bu dağlar bizim dağlar
Çeşmeli sulu dağlar
Burda bir garip yatar
Burda bir garip yatar
Gör ki işte, ulu dağlar...
Burda bir garip yatar
Gör ki işte, ulu dağlar...
***
Saçın uzun örmezler
Gülü uzun dermezler
Sarı gelin...
Saçın uzun örmezler
Gülü uzun dermezler
Sarı gelin...
***
Bu sevda, ne sevdadır?
***
Seni bana vermezler
Leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin...
***
Bu sevda, ne sevdadır?
Seni bene vermezler
Leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin...
***
Bu Derenin Uzunu
Çoban Gaytar Guzunu Guzunu
Bu Derenin Uzunu
Çoban Gaytar Guzunu Guzunu
***
Getmelere deye gel
Oy nenen versin kizini
Leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin...
Getmelere deye gel
Oy nenen versin kizini
Leylim aman aman
Leylim aman aman sarı gelin...