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Gülay
Sen Gelmez Oldun
Sen Gelmez Oldun
Fantezi Müzik
90 Parça | 06:19:29
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01
Sen Gelmez Oldun
Gülay
06:17
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02
Sarı Gelin
Gülay
00:00
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03
Cesaretin Var mı?
Gülay
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gülay
Besteci:
Gülay
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04
Mucize
Gülay
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05
Duymak İstiyorum
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06
Sensiz Olmaz
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Gelin Kınası
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Ayrılık
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Nefes Bile Almadan
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