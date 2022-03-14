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7/24 Dinle Gülay Sen Gelmez Oldun
Sen Gelmez Oldun

Sen Gelmez Oldun

Fantezi Müzik

90 Parça | 06:19:29
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Gelmez Oldun

Gülay 06:17
02

Sarı Gelin

Gülay 00:00
03

Cesaretin Var mı?

Gülay 00:00
04

Mucize

Gülay 00:00
05

Duymak İstiyorum

Gülay 00:00
06

Sensiz Olmaz

Gülay 00:00
07

Gelin Kınası

Gülay 00:00
08

Ayrılık

Gülay 00:00
09

Nefes Bile Almadan

Gülay 00:00
... KAPAT
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