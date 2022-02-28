Deyiptin baharda görüşelim Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Yaradan eşkine ne olur dön Kuşlar kondu göçtü sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözleyirem, isteyirem Sen gelmez oldun *** Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Taşlara mı döndü kalbin gelmedin Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözlerim yolda Beklerim ama sen gelmez oldun *** Demiştin kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun Boşyere mi yemin ettik ikimiz Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Yarim gözlerim yolda Beklerim ama sen gelmez oldun