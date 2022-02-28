Sensiz Olmaz Bir dokun bin ah işit Bugünlerde böyleyim İster kal ister git Tarifsiz kederdeyim Gösterdin aşkın ucunu Öyle bıraktın gittin Bana attın suçunu Davayı ben kaybettim *** Ah olmaz olmaz Sensiz olmaz sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım Gözyaşlarım durulmaz *** Aşk tanımaz gece gündüz Birbirine katar gider Ne bahar dinler ne güz *** Güze bahar katar gider Ben böyle aşk görmedim Daha neler görmek var Ne istedin de vermedim Başka nasıl sevmek var

Duymak İstiyorum Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım Ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşkların Tüm acı anıları bana bırakıp gitme Beni bana ver artık peşinden sürükleme *** Duymak istiyorum duymak istiyorum Kalbimde ruhunu duymak istiyorum Görmek istiyorum görmek istiyorum Gözümde gözünü görmek istiyorum *** İncitme kalbimi bırakıp gitme Sana kendimi verdim beni yok etme Ne olur suskun durma bir şeyler söyle Karanlığın içinde kaybolma öyle *** Duyabilsem kalbini okuyabilsem seni Sessiz feryatlarını acı ağıtlarını Tüm haykırışlarını hissetmek istiyorum Sana yaklaşıp seninle ölmek istiyorum