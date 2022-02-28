Gülben Ergen

23 Nisan 23 Nisan *** 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun *** 23 Nisan 23 Nisan 23 Nisan *** 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun *** 23 Nisan (kutlu olsun) Sevinin küçükler, övünün büyükler (23 Nisan) (23 Nisan) *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun *** Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram Herkese kutlu olsun