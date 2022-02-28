23 Nisan Şarkı Sözleri
Gülben Ergen 23 Nisan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen 23 Nisan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 23 Nisan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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23 Nisan
23 Nisan
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23 Nisan kutlu olsun
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
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Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
***
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
***
23 Nisan
23 Nisan
23 Nisan
***
23 Nisan kutlu olsun
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
***
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
***
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
***
23 Nisan (kutlu olsun)
Sevinin küçükler, övünün büyükler
(23 Nisan)
(23 Nisan)
***
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
***
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun