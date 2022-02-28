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7/24 Dinle Sade Ve Sadece

Sade Ve Sadece Şarkı Sözleri

Gülben Ergen Sade Ve Sadece şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen Sade Ve Sadece şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sade Ve Sadece sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen

Gülben Ergen

Sade Ve Sadece

  • Abayı Yaktım

  • Arka Sokaklar

  • Sandık Lekesi

  • Teşekkür Ederim

  • Sadece

  • Şans

  • Boşuna Boşuna

  • Sanamı Sormalı

  • Ne Zaman

  • Aşk Böceğim

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