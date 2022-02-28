Aşk Hiç Bitmez Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Aşk Hiç Bitmez
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Aşk hiç bitmez, bitmez derler yanlış
Seven gözden düşer mi, düşmez derler yanlış
Kabullenmek zor oldu
Bir göründü bir kayboldu, varsın kaybolsun
***
Onsuz günler geçmez derler, yanlış
Kader adam seçer mi, seçmez derler yanlış
Kabullenmek zor oldu
İçim yandı kor oldu, varsın kor olsun
***
Yaramazım döndün mü, duramadın geldin mi yoksa
Bu garip halin ne?
Yoksa dünyan durdu mu yoksa?
Kanadını açtın da uçamadın düştün mü yoksa
Bir özür borcun var
O büyük gün geldi mi yoksa?
***
Sabrettim bekledim, hiç sorun etmedim
Bunlar yıkmaz beni, ben daha bitmedim aşkım
Bak dimdik ayaktayım hala hayattayım