Gülben Ergen

Aşk hiç bitmez, bitmez derler yanlış Seven gözden düşer mi, düşmez derler yanlış Kabullenmek zor oldu Bir göründü bir kayboldu, varsın kaybolsun *** Onsuz günler geçmez derler, yanlış Kader adam seçer mi, seçmez derler yanlış Kabullenmek zor oldu İçim yandı kor oldu, varsın kor olsun *** Yaramazım döndün mü, duramadın geldin mi yoksa Bu garip halin ne? Yoksa dünyan durdu mu yoksa? Kanadını açtın da uçamadın düştün mü yoksa Bir özür borcun var O büyük gün geldi mi yoksa? *** Sabrettim bekledim, hiç sorun etmedim Bunlar yıkmaz beni, ben daha bitmedim aşkım Bak dimdik ayaktayım hala hayattayım