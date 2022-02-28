Gülben Ergen Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Gülben Ergen
-
Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu
Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu?
Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu
Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu?
***
Ben olsaydım
Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar
Dayanamam ağlardım
Ben olsaydım
Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de
Bize hiç dokunmazdım
Yerinde ah ben olsaydım
***
Ben olsaydım
Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar
Dayanamam ağlardım
Ben olsaydım
Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de
Bize hiç dokunmazdım
Yerinde ah ben olsaydım
***
Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu
Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu?
Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu
Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu?
***
Ben olsaydım
Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar
Dayanamam ağlardım
Ben olsaydım
Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de
Bize hiç dokunmazdım
Yerinde ah ben olsaydım
***
Ben olsaydım
Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar
Dayanamam ağlardım
Ben olsaydım
Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de
Bize hiç dokunmazdım
Yerinde ah ben olsaydım
***
Yerinde ah ben olsaydım
Yerinde ah ben olsaydım
-
Sen şu içindekileri yüreklice bağırabilseydin
Gururunla cesaretine eşit durabilseydin
Öyle yol alırdık ki inan
Öyle temize çıkardı ki bu can
***
Bazen dönülmez kararlar almaya çok yakında duruyorsam
Anla anla aşksın sen
Cansın sen
Uykusuzluğum dalgınlığım hep bu yüzden
Aşksın sen, cansın sen
-
Sevdin mi kendine göre?
Benden bir şey anladın mı?
Kızdın mı çekip gittim diye?
Yoksa inanmadın mı?
***
Ben bütün kalbimle inanırım
Ölüme yatsam aşka uyanırım
İner tutar yanı olsa dayanırım
O kadar çok oynadım ki çocukken
***
Senin o tükenmeyen hiddetinden
Yargısız hükmünün şiddetinden
Verdiğin ayrılık müddetinden
Anladım mümkün değil bu yüzden
***
Bir daha bu ateşi yakmam
Giderken ardıma bakmam
Kapısına kilit vururum umudumun
Ben mış gibi yapmam
-
Çok kırgınım bütün dostlarıma,
Sevgilim seni düşman ettiler bana
***
Bir hataydı, beni seçmedin,
İnandın onlara.
Sihirli sözlere aldandın,
Büyü yaptılar sana
***
Yalnızlık alır götürür,
vay beni, yazık bana.
Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara
Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara
***
Çok kırgınım bütün dostlarıma,
Sevgilim seni düşman ettiler bana
***
Bir hataydı, beni seçmedin,
İnandın onlara.
Sihirli sözlere aldandın,
Büyü yaptılar sana
***
Yalnızlık alır götürür,
vay beni, yazık bana.
Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara
Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara
-
Kimsenin kimse üzerinde ipoteği yok, özgürsün
Ama bana bir gerekçe söyle, yerini bulsun düşündürsün
Bir hatam mı, bir kusurum mu var?
Ya da herhangi bir ihmalim?
Bir iş karıştırıyorsun bence yok başka ihtimalin
***
Yani hak'katen mi gidiyorsun?
Kısmet bu kadar mı diyorsun?
Yani bir de görüyorsun yani
Yani anlayamadım ki
Yine de sana kızamadım ki
Sen böyle istiyorsun
***
Yani, yani hiç acıman yok,
İştahın ne kadar çok
Yaşamak istiyorsun
***
Ben zannetmiştim ki beraber yaşlanırız
İpler bizde değil ki niye telaşlanırız
Hem çok üzgünüm, hem çağırıyor hayat
Başka çaremiz mi yok?
Biz de yeniden başlarız
***
Yani hak'katen mi gidiyorsun?
Kısmet bu kadar mı diyorsun?
Yani bir de görüyorsun, yani
Yani anlayamadım ki
Yine de sana kızamadım ki
Sen böyle istiyorsun
Yani, yani hiç acıman yok, iştahın ne kadar çok
yaşamak istiyorsun
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