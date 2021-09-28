Gülben Ergen

Gülben Ergen 25 Ağustos 1972 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu. 49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı. Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, ilk defa 1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda sahneye çıktı. Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan şarkıcı Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı. 2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı ve Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600 bin satarak MÜ-YAP'tan Diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Türkiye müzik listelerinde en uzun süre bir numarada kalan kişi oldu. Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerinde olan Gülben Ergen sorasıyla çıkardığı; Şıkır Şıkır, Hayat Bi Gün, Durdurun Dünyayı, Sen, Kalbimi Koydum, Esasen, İnfilak ve Ben Buralardan Gidicem şarkılarıyla dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor.