Durdurun Dünyayı Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Durdurun Dünyayı
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Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen hemen olsun
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun
***
Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var
Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var
Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar
Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var
Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var
Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar
Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen hemen olsun
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun
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