Gülben Ergen

Ayrıla ayrıla Tam koptu zaten Beni de zamana bırak istersen Doğma büyüme senleyim esasen *** Bana bırak bugünü yarına bak mı diyorsun Bir de ben, dünü kafaya takarım biliyorsun *** Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten Beni de zamana bırak istersen Doğma büyüme senleyim esasen Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten Beni de zamana bırak istersen Doğma büyüme senleyim esasen *** Seni unuttu unutuyor derken uyanıyor Hala benim sanıyor Senin yüreğini bilmem Benimkisi çok fena yanıyor Senin yüreğini bilmem Benimkisi çok fena yanıyor