Gülben Ergen

Esasen Şarkı Sözleri
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Ayrıla ayrıla
Tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
***
Bana bırak bugünü yarına bak mı diyorsun
Bir de ben, dünü kafaya takarım biliyorsun
***
Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
***
Seni unuttu unutuyor derken uyanıyor
Hala benim sanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor