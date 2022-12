Gülben Ergen

Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur Şeytan diyecek ki "üz biraz", uyma sakın Bende de var aynısından uyanmasın *** Suyumu ver konuş benle Öpüp okşa gül açayım İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım Bize şans ver, deli olma *** İhtimalimiz var seninle Benimle dans et, bırak bana İnfilakımız sere serpe Şuan bir önce ki an değil geçti gitti *** Kalbinin önünde eğil aklından çok çekti Suyumu ver konuş benle Öpüp okşa gül açayım İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım *** Bize şans ver, deli olma İhtimalimiz var seninle Benimle dans et, bırak bana İnfilakımız sere serpe *** Bize şans ver, deli olma İhtimalimiz var seninle Benimle dans et, bırak bana İnfilakımız sere serpe