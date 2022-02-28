Gülben Ergen

İnfilak Şarkı Sözleri
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Ne sen bana kıy ne ben sana yazık olur
Bir daha da denk düşer sanma sonradan vurur
Şeytan diyecek ki "üz biraz", uyma sakın
Bende de var aynısından uyanmasın
***
Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım
Bize şans ver, deli olma
***
İhtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe
Şuan bir önce ki an değil geçti gitti
***
Kalbinin önünde eğil aklından çok çekti
Suyumu ver konuş benle
Öpüp okşa gül açayım
İnsan kendi icat eder mutsuzluğu uyarayım
***
Bize şans ver, deli olma
İhtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe
***
Bize şans ver, deli olma
İhtimalimiz var seninle
Benimle dans et, bırak bana
İnfilakımız sere serpe