Kalbimi Koydum Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Kalbimi Koydum
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Kalmam içimde bir an umudum olmasa aşktan
Hiç uzatmam bu diyardan çeker giderim
Başımı yasladım O huzurlu omzun olmasa
Ne anlamı var, bu sonsuz güzelliklerin
Ben yolumu kalbinde buldum
Aklımı aşkınla korudum
Güvendiğim ne varsa yıkıldı
Sen sapasağlam durdun
Kaybedecek bir ömürlük hayat
Sen olmazsan tadı olmayacak
Bir yanım dolup taşarken
Bir yanım hep yarım kalacak
Kalbimi çıkardım yerine
Kalbini koydum en derine
Ağlatma incitme canımı al yerine
***
Kalbimi çıkardım yerine
Kalbini koydum en derine
Ağlatma incitme canımı al yerine
Ne olursa olsun vazgeçme