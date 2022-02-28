Kandıramazsın Beni Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Kandıramazsın Beni
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Ooooooo
Seven severken düşünce gözden her şey olduğu gibiyken
Kapı çalarken, sabah olurken
Nerde nasıldı sorarken
Yüzünde yorgunluğu, teninde ki o kokusu
Biter mi böyle geçer mi söyle ihanetin acısı
Aşka bekçi mi gerekli sevginin anlamı yok mu?
Azalttığın bu güven duygusu sana siper olur mu?
***
Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?
1, 2, 3, 4 tamam
Daha da katlanamam
Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam x2
Selam yalnızlık ben geldim
***
Ooooooo
Biraz ağlarım, biraz uyurum o gün gelir unuturum
Zaman geçince, şansım dönünce kalbimi de avuturum
Sevmeyi istemek suç mu? Aşk geçici bir arzu mu?
Güzel günlerin, mutlu sözlerin hiç hatırası yok mu?
Aşka bekçi mi gerekli? Sevginin anlamı yok mu?
Azalttığın bu güven duygusu sana siper olur mu?
***
Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?
Kaçıncı oldu tamam
İnan ki katlanamam
Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam
***
Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni
Ben kötüyüm sen iyi mi?
1, 2, 3,4 tamam
Daha da katlanamam
Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam
Selam yalnızlık ben geldim