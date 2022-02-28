Gülben Ergen

Ooooooo Seven severken düşünce gözden her şey olduğu gibiyken Kapı çalarken, sabah olurken Nerde nasıldı sorarken Yüzünde yorgunluğu, teninde ki o kokusu Biter mi böyle geçer mi söyle ihanetin acısı Aşka bekçi mi gerekli sevginin anlamı yok mu? Azalttığın bu güven duygusu sana siper olur mu? *** Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni Ben kötüyüm sen iyi mi? 1, 2, 3, 4 tamam Daha da katlanamam Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam x2 Selam yalnızlık ben geldim *** Ooooooo Biraz ağlarım, biraz uyurum o gün gelir unuturum Zaman geçince, şansım dönünce kalbimi de avuturum Sevmeyi istemek suç mu? Aşk geçici bir arzu mu? Güzel günlerin, mutlu sözlerin hiç hatırası yok mu? Aşka bekçi mi gerekli? Sevginin anlamı yok mu? Azalttığın bu güven duygusu sana siper olur mu? *** Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni Ben kötüyüm sen iyi mi? Kaçıncı oldu tamam İnan ki katlanamam Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam *** Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni Ben kötüyüm sen iyi mi? 1, 2, 3,4 tamam Daha da katlanamam Senide sensizliği de kimseyle paylaşamam Selam yalnızlık ben geldim