Gülben Ergen

Ben seni ömürlük sevdim Hain sen usandın Kanıma dokunuyor ne yalan söyleyeyim Zulüm mü kuşandın? *** Dön de bi' hâlime bakıver bari Nerelerdesin be, öldün mü? Elleri sevdin de iyi mi oldu? Benden hasını gördün mü? *** Canımın içi kalk yaraları sar Toz duman bak buraları dar Yağmadan şakaklara kar Gelmezsen geleceğim *** Canımın içi kalk yaraları sar Toz duman bak buraları dar Yağmadan şakaklara kar Gelmezsen öleceğim *** Kendimi senden kaçıramadım yâr Kalbimi yeniden uçuramadım Adaklar adadım, bir kere daha sar Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım *** Kendimi senden kaçıramadım yâr Kalbimi yeniden uçuramadım Adaklar adadım, bir kere daha sar Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım *** Ben seni ömürlük sevdim Hain sen usandın Kanıma dokunuyor ne yalan söyleyeyim Zulüm mü kuşandın? *** Dön de bi' hâlime bakıver bari Nerelerdesin be, öldün mü? Elleri sevdin de iyi mi oldu? Benden hasını gördün mü? *** Canımın içi kalk yaraları sar Toz duman bak buraları dar Yağmadan şakaklara kar Gelmezsen geleceğim *** Canımın içi kalk yaraları sar Toz duman bak buraları dar Yağmadan şakaklara kar Gelmezsen öleceğim *** Kendimi senden kaçıramadım yâr Kalbimi yeniden uçuramadım Adaklar adadım, bir kere daha sar Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım *** Kendimi senden kaçıramadım yâr Kalbimi yeniden uçuramadım Adaklar adadım, bir kere daha sar Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım *** Kendimi senden kaçıramadım yâr Kalbimi yeniden uçuramadım Adaklar adadım, bir kere daha sar Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım *** Ben seni ömürlük sevdim