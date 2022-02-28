Gülben Ergen

Kör Aşık... Şarkı Sözleri
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Derdime çare bulun
Amade sana bu kulun
Sen bana yar olmazsan
Kırılır kanadım, kolum
***
Neredesin dermanım
Neredesin hazanım
Senle ben her şeye varım
Terk edipte yakma beni
***
Kim ne derse desin ayrılamam
Kader buysa baştan yazamam
Ben hayatta sensiz olamam
Öl de, öl de, de öleyim
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Ben seni ömürlük sevdim
Hain sen usandın
Kanıma dokunuyor ne yalan söyleyeyim
Zulüm mü kuşandın?
***
Dön de bi' hâlime bakıver bari
Nerelerdesin be, öldün mü?
Elleri sevdin de iyi mi oldu?
Benden hasını gördün mü?
***
Canımın içi kalk yaraları sar
Toz duman bak buraları dar
Yağmadan şakaklara kar
Gelmezsen geleceğim
***
Canımın içi kalk yaraları sar
Toz duman bak buraları dar
Yağmadan şakaklara kar
Gelmezsen öleceğim
***
Kendimi senden kaçıramadım yâr
Kalbimi yeniden uçuramadım
Adaklar adadım, bir kere daha sar
Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım
***
Kendimi senden kaçıramadım yâr
Kalbimi yeniden uçuramadım
Adaklar adadım, bir kere daha sar
Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım
***
Ben seni ömürlük sevdim
Hain sen usandın
Kanıma dokunuyor ne yalan söyleyeyim
Zulüm mü kuşandın?
***
Dön de bi' hâlime bakıver bari
Nerelerdesin be, öldün mü?
Elleri sevdin de iyi mi oldu?
Benden hasını gördün mü?
***
Canımın içi kalk yaraları sar
Toz duman bak buraları dar
Yağmadan şakaklara kar
Gelmezsen geleceğim
***
Canımın içi kalk yaraları sar
Toz duman bak buraları dar
Yağmadan şakaklara kar
Gelmezsen öleceğim
***
Kendimi senden kaçıramadım yâr
Kalbimi yeniden uçuramadım
Adaklar adadım, bir kere daha sar
Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım
***
Kendimi senden kaçıramadım yâr
Kalbimi yeniden uçuramadım
Adaklar adadım, bir kere daha sar
Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım
***
Kendimi senden kaçıramadım yâr
Kalbimi yeniden uçuramadım
Adaklar adadım, bir kere daha sar
Yedi bahar oldu hiç uyuyamadım
***
Ben seni ömürlük sevdim
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Kerbelâ oldu yürek elden gidiyor mu?
Sebebim oldu bu can sensiz yaşıyor mu?
Bir hata deme sakın bize yakışıyor mu?
Ecelim oldu bu can sensiz yaşıyor mu?
***
Bir çekene sordum
Dedim ki aşk rengini söyle
Dedi ki alacalı
Bazen de ebruli
***
Bir içime sordum
Dedim ki doğruyu söyle
Dedi ki rengi gece
Bu sevda kurşuni
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