Gülben Ergen

Küllerimden Doğarım Bu benim hayatım Bu benim sayfam Bazen çok net Bazen karışık kafam Aşkın gücüne inandım her zaman Aslında budur beni ayakta tutan *** Çok kalmışım bazı yerde Aşk gerçeği oldu perde kolay değil tabi ki Söz geçmiyor seven kalbe *** Ben sadece tadına baktım Zehri bal sandım canımı yaktım A düştüm derken ayağa kalktım Aşktır benim son durağım Ben külümden de doğarım Bir suçlu arıyorsan Gözlerin suç ortağın *** Bu benim hayatım Bu benim sayfam Bazen çok net Bazen karışık kafam Aşkın gücüne inandım her zaman Aslında budur beni ayakta tutan Çok kalmışım bazı yerde Aşk gerçeği oldu perde kolay değil tabi ki Söz geçmiyor seven kalbe *** Ben sadece tadına baktım Zehri bal sandım canımı yaktım A düştüm derken ayağa kalktım Aşktır benim son durağım Ben külümden de doğarım Bir suçlu arıyorsan Gözlerin suç ortağın *** Senin yüzünden, senin yüzünden Senin yüzünden, geçemedim yüzünden

Ben Buralardan Gidicem Dokunmayın, bugün yine ayrı bir efkârdayım Anlatsam da anlaşılmıyor Varsa kesilen cezam ona da razıyım *** Ah, neler neler aklımdan geçenler? Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser Ah, neler neler aklımdan geçenler? Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser *** Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen *** Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen *** Ah, neler neler aklımdan geçenler? Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser Ah, neler neler aklımdan geçenler? Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser *** Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen *** Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen

Bize de Yeter artık, kaybettim, üzen üzene Şu gönül işleri bi' türlü giremedi düzene Ama benim aksime herkes umutlu El ele, kol kola, pek de bi' mutlu Daha neler var da girmiyorum özele Ayrı mesele *** Ooo, bize de, aşk yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine Ooo, bize de, hani yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine *** Ooo, bize de, aşk yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine Ooo, bize de, hani yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine *** Yeter artık, kaybettim, üzen üzene Şu gönül işleri bi' türlü giremedi düzene Ama benim aksime herkes umutlu El ele, kol kola, pek de bi' mutlu Daha neler var da girmiyorum özele Ayrı mesele *** Ooo, bize de, aşk yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine Ooo, bize de, hani yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine *** Ooo, bize de, aşk yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine Ooo, bize de, hani yok mu bize de? Ne zamandır kalbim atmıyo' birine

Kuyu Girdiğim Kuyu mükemmel ağla Ağla ağla, gül gül öldüm Hani kendini saklamış ya Güm diye düştü, çok güldüm. *** Güzel başlayan şeylerin, Kötü sona sahipliği kaç puan? Ben şahsen yüz veririm, Tecrübemle sabit oran. Normalde çok severim, Şımarma diye tuttum kendimi. Sana sevince delirdin Hey Allah'ım nasıl bir şeysin. *** Girdiğim Kuyu mükemmel ağla. Ağla ağla, gül gül öldüm. Hani kendini saklamış ya. Güm diye düştü, çok güldüm.

Kış Gülleri Ellerinde kış gülleri Yüzün bаhаrdаn bir gece Şаrkılаrdа аşk çilesi Hаyаt bаnа mı bilmece? *** Yаkıyorsun nefesimi İçim hаzır her ümide Gözüm sende, gönlüm sende Aşkа ben miyim eğlence? *** Sаçlаrındаn ırmаklаrа Öpüşlerinden dаğlаrа Kаrа kıştаn, hаzirаn'а Tаşıyorsun beni bir аndа *** Övünme benle Utаnmа benden Düşünme benle berаberken Bekleme bir şey Övünme benle Utаnmа benden Düşünme benle berаberken Yolundа her şey *** Dilimde yаrin türküsü Bаğrımdа kocа bir аteş Ayrılık hep korkulu düş Herkes böyle mi sevince? *** Her gönülde bir sevgili Her yаrаdа bir tuz izi Şifа olsun, ey sevgili! İyileşiyorum seninle *** Sаçlаrındаn ırmаklаrа Öpüşlerinden dаğlаrа Kаrа kıştаn hаzirаnа Tаşıyorsun beni bir аndа *** Övünme benle Utаnmа benden Düşünme benle berаberken Bekleme bir şey *** Övünme benle Utаnmа benden Düşünme benle berаberken Yolundа her şey *** Övünme benle Utаnmа benden Düşünme benle berаberken Yolundа her şey

Masal Bitti Üst üste bi'çok kere Ne çok kırdın bu kalbi Yerin hep vardı ama Sanıyorum bu kalp artık istemiyo' seni *** Üst üste bi'çok kere Ne çok kırdın bu kalbi Yerin hep vardı ama Sanıyorum bu kalp artık istemiyo' seni *** Ya hep varsın ya hiç yoksun Aşk buna nasıl dayansın? Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin Gönül bundan nasıl ders alsın? *** Söylemedim mi, utanmadık mı? Sarılıp diz dize ağlamadık mı? Kaç gece uykusuz sabahladık mı? Derken bu masal bitti *** Ya hep varsın ya hiç yoksun Aşk buna nasıl dayansın? Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin Gönül bundan nasıl ders alsın? *** Aşk bize köle değil Kalplerimiz emanet Bi' bilsen nasıl üzdün Kalplerimiz kıyamet *** Ya hep varsın ya hiç yoksun Aşk buna nasıl dayansın? Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin Gönül bundan nasıl ders alsın? *** Söylemedim mi, utanmadık mı? Sarılıp diz dize ağlamadık mı? Kaç gece uykusuz sabahladık mı? Derken bu masal bitti *** Ya hep varsın ya hiç yoksun Aşk buna nasıl dayansın? Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin Gönül bundan nasıl ders alsın? *** Ya hep varsın ya hiç yoksun Aşk buna nasıl dayansın? Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin Gönül bundan nasıl ders alsın?

Sende Aklım Sensiz bakmasın gözlerim Senden başka sevmesin kalbim Silinsin kadrim kıymetin Razıyım gülmesin kaderim *** Tam kaç yıl önce hatırla Elin elim olmuştu Ruhun benden çıkıp Başka beden bulmuştu *** Güzeldi o zaman rüzgar Şehirleri savurmuştu İki göz oda ev bize saray olmuştu *** Gel acısız haklım Hep sende aklım Gel acısız haklım Hep sende aklım