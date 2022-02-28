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7/24 Dinle Kör Aşık...

Kör Aşık... Şarkı Sözleri

Gülben Ergen Kör Aşık... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen Kör Aşık... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kör Aşık... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen

Gülben Ergen

Kör Aşık...

  • Kurşuni

  • Kanıma Dokunuyor

  • Kim Ne Derse Desin

  • Gümbür Gümbür

  • Kör Aşık

  • Düğüm Düğüm

  • Yaramaz (Remix)

  • Anadolu Kadını

  • Senin İçin

  • Gel Gönlümü

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