Gülben Ergen

Şu başıma gelene bakın Aklımı oynatmam yakın Böyle bi durumu daha hiç Yazmadı tarihim *** Ne konuşacak lafım var Ne uyabileceğim bir hayat Fotoğrafı çekmeme rağmen Gittim bağlandım *** Küt küt atıyor kalbim Bitmedi gitti şu harbim Liseli kızlar gibi pırpır Uykusuz gecelere talim *** Ne ayıp biliyor Ne günah biliyor Esiyor aklına, geliyor apansız Aşk bunu hep yapıyor *** Ne tarzım tarzına uygun Ben hiper aktif, o durgun Yani kaza gibi bi vurgun Ne kadar matrak halim *** Küt küt atıyor kalbim Bitmedi gitti şu harbim Liseli kızlar gibi pırpır Uykusuz gecelere talim *** Ne ayıp biliyor Ne günah biliyor Esiyor aklına, geliyor apansız Aşk bunu hep yapıyor *** Küt küt atıyor kalbim Bitmedi gitti şu harbim Liseli kızlar gibi pırpır Uykusuz gecelere talim