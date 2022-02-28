Gülben Ergen

Küt Şarkı Sözleri
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Şu başıma gelene bakın
Aklımı oynatmam yakın
Böyle bi durumu daha hiç
Yazmadı tarihim
***
Ne konuşacak lafım var
Ne uyabileceğim bir hayat
Fotoğrafı çekmeme rağmen
Gittim bağlandım
***
Küt küt atıyor kalbim
Bitmedi gitti şu harbim
Liseli kızlar gibi pırpır
Uykusuz gecelere talim
***
Ne ayıp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklına, geliyor apansız
Aşk bunu hep yapıyor
***
Ne tarzım tarzına uygun
Ben hiper aktif, o durgun
Yani kaza gibi bi vurgun
Ne kadar matrak halim
***
Küt küt atıyor kalbim
Bitmedi gitti şu harbim
Liseli kızlar gibi pırpır
Uykusuz gecelere talim
***
Ne ayıp biliyor
Ne günah biliyor
Esiyor aklına, geliyor apansız
Aşk bunu hep yapıyor
***
Küt küt atıyor kalbim
Bitmedi gitti şu harbim
Liseli kızlar gibi pırpır
Uykusuz gecelere talim