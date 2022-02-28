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7/24 Dinle İnandığın Masallar

İnandığın Masallar Şarkı Sözleri

Gülben Ergen İnandığın Masallar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen İnandığın Masallar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnandığın Masallar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen

Gülben Ergen

İnandığın Masallar

  • Lay La Lay Lalay

  • Beni Al

  • Dön Bak Dünyaya

  • Gözler Anlatır

  • Haftanın Sonu

  • Hele Bi Gel

  • Istanbul'da

  • Seni Bana Anlattılar

  • Ben Nası Büyük Adam Olucam

  • Unutuldular

  • Yıldızlar

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