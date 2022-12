Gülben Ergen

Kaç kurtul bakalım aşkımdan istediğin yere git Kimle konuşsan kime dokunsan beni bulacaksın Yatağına yattığın an düşüncelerin beni çağıracak Uykuya daldığında rüyaların bana uyanacak *** Aşk bir yarış aramızda ödül mutluluk Hiç fark etmez sen yada ben kazanmalıyız *** Lay La Lay Lalay ben güneş sen ay annemde seviniyor ha ha ha hahay gerçek bir prens dizlerimde uyuyor *** Lay La Lay Lalay ben güneş sen ay annemde seviniyor ha ha ha hahay gerçek bir prens dizlerimde uyuyor *** Hem öğretmenim hem öğrencinim akıllınım delinim Kalbine yol açan kırmızı gül benim senin tek ilacın benim Çok acı çekip belli etmedim düşmana dosta Her gecem düğün her gün ilk günüm aşkımın gözü kara *** Aşk bir yarış aramızda ödül mutluluk Hiç fark etmez sen yada ben kazanmalıyız *** Lay La Lay Lalay ben güneş sen ay annemde seviniyor ha ha ha hahay gerçek bir prens dizlerimde uyuyor *** Lay La Lay Lalay ben güneş sen ay annemde seviniyor ha ha ha hahay gerçek bir prens dizlerimde uyuyor

Bugünüm yarın olsa, ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı, yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Biraz önce uyurken, seni koynuma aldım Dudağından öperken uykudan uyandım Sana böyle uzakken, seni bir daha sevdim Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar