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7/24 Dinle Seni Kırmışlar

Seni Kırmışlar Şarkı Sözleri

Gülben Ergen Seni Kırmışlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen Seni Kırmışlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Kırmışlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen

Gülben Ergen

Seni Kırmışlar

  • Masal Bitti

  • Ben Buralardan Gidicem

  • Bize de

  • Kuyu

  • Küllerimden Doğarım

  • Kış Gülleri

  • Sende Aklım

  • Seni Kırmışlar

  • Ciğerparem

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