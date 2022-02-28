Gülben Ergen

Masal Olalım Gel seninle ay ışığı olalım Şavkımız vursun aşkın üstüne Sevgilim gel masal olalım Periler şarkı söylesin ikimize *** Nefes nefese kalsın tutkular Hüzünlerin dudaklarında kahkahalar Sevda yudumlayalım gel bu gece Ah azar azar *** Gel seninle bir resim olalım Bir duvarda rengarenk fısıldaşalım Gel seninle bir roman olalım Satır satır yaşayıp sonsuza varalım

Dünyaları Versem Sahipsiz mi kalır sanıyorsun kalbim sen gidersen Kalmaz elbette sıcak bir yuva bulur ben eğer dilersem Aksın gözyaşım da kurur birkaç kez silersem Yazdığını siler mi sence kader ona dünyaları versem *** Ama yok kimsenin böyle bir hakkı *** Bu yolu senle birlikte geçecektik Aynı yaşlara birlikte girecektik lssız bir sahili mesken edinecektik Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik

Mahsuscuktan Gördüğüm anda ayaklarımı yerden kestin Bu yüzden ben seni aklım beş karış havalarda sevdim Gördüğüm anda kalbimi yerden kestin Bu yüzden ben seni aşkım beş karış havalarda sevdim *** Sırf seni görmek için ne geceler ne rüyalar eskittim Yoksa sen beni mahsuscuktan mı sevdin Sırf seni öyle çağırmak için ne çığlıklar eskittim Yoksa sen beni mahsuscuktan mı sevdin *** Ben sana baka baka çiçekler açtım ya Dilekler astım durdum kendi dallarıma Ben sana doya doya doyamadım asla Eriyip küle döndüm sonunda yana yana

Tesadüf Her merhaba yerini mutlaka elvedaya bırakıyor Tabii bu konuları sıkça yaşayınca kalp acıya alışıyor Aslında gözlerime bakabilsen her şeyi anlatıyor Yeteri kadar denemedik mi zaten uzatmayalım yürümüyor *** Açılsın aramız kopsun tüm bağlarımız Silinsin artık hafızalardan adımız *** Bir tesadüftü tanışmamız Aynı sebepten ayrılmamız İnan imkansız buluşmamız Sen yalnız ben yalnız

Vıdı Vıdı Kara kediler dolanıyor aşkımızın merdiven altlarında Sonradan söylemedi deme diye bak anlatıyorum işte sana Kara kara bulutlar yağıyor bak gök mavisi sevdamıza Sonradan söylemedi deme diye bak anlatıyorum işte sana *** Aşkta gururu bir rafa kaldıramıyorsan Tasını tarağını topla çek git şimdiden Hatalarından ders almayı bilmiyorsan Kalbini valizine tık da öyle çek git içimden *** Bir gün anlayacaksın zaman geçecek ansızın Şakakları beyazlayacak şarkımızın Deniz kenarında tenha bir yolda yürürken Vıdı vıdı vıdı vıdı söylenecek pişmanlıkların

Yarı Çıplak Aradan geçen yıllara sor iki aşık aşkı unutur mu Aşkın huzur meleğisin sen rüzgar seni hiç uyutur mu Sıradan bir ayrılığı seçtim gereken de oydu gözüm ıslak Ben kalpten ayrılanı geçtim kalbim elinde yarı çıplak *** Bir ben mi yaşlandım yoksa anılar mı Gönlüm kıpır kıpır mı yoksa sıradan mı Bir ben mi öfkelendim aşkın acısından Kalbim utandı ilk kez kendi yarısından *** Aşk tanrısı haberi yok göz pınarı ıslak Sensiz hiç değeri yok kaldı yarı çıplak Ah zalim hayat vicdansız hayat Kıskıvrak saplandım ortasından *** Hislendim kimsem yok sana geldim Baktım hiç kimsem yok sana geldim *** Aradan geçen yıllara sor iki aşık aşkı unutur mu Aşkın huzur meleğisin sen rüzgar seni hiç uyutur mu Sıradan bir ayrılığı seçtim gereken de oydu gözüm ıslak Ben kalpten ayrılanı geçtim kalbim elinde yarı çıplak