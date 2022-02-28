Gülben Ergen

Milat Kararlıyım seni bu kez tamamen hayatımdan çıkartmaya Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa bir gecede yakmaya Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan Fazlasıyla yorgunum bir hayalpereste aşık olmaktan *** Ooofffff *** İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et İster kapıyı çarp git ister kal feryat et Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et *** Kararlıyım seni bu kez tamamen hayatımdan çıkartmaya Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa bir gecede yakmaya Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan Fazlasıyla yorgunum bir hayalpereste aşık olmaktan *** Ooofffff *** İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et İster kapıyı çarp git ister kal feryat et Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et *** İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et İster kapıyı çarp git ister kal feryat et Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et

Avrupa Zor öyle zor kabul etmek ayrılığı Sana ağlayıp ağlayıp gecelerce yanmayı Sor aşkı sor ama sorma yalnızlığı Sana bağlanıp bağlanıp yokluğuna yaslanmayı *** Unutma dünya küçük Bir gün bir yerde karşılaşırız Beklerim sabrım büyük Dönersin kavuşuruz *** Avrupa duyacak aşkımın çınlayan sesini Herkesler soracak böyle çekip gidecek Avrupa dikecek bizim gibilerin heykelini Bütün dünya bilecek seni sevmeyi sevdiğimi. *** Zor öyle zor kabul etmek ayrılığı Sana ağlayıp ağlayıp gecelerce yanmayı Sor aşkı sor ama sorma yalnızlığı Sana bağlanıp bağlanıp yokluğuna yaslanmayı *** Unutma dünya küçük Bir gün bir yerde karşılaşırız Beklerim sabrım büyük Dönersin kavuşuruz *** Avrupa duyacak aşkımın çınlayan sesini Herkesler soracak böyle çekip gidecek gidenin ismini Avrupa dikecek bizim gibilerin heykelini Bütün dünya bilecek seni sevmeyi sevdiğimi

Bay Doğru Bir defa aşktan soğuyunca muhtemelen çok zor, Bir daha sevmek istemiyorsun. Hele senle aşk değil bu çok kurallı bir okul, Sevmedikçe kaytarıyorsun. *** Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış Yalnız tahtında otur dur o zaman. *** Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış Şimdi beni onlardan ayır o zaman. *** Bir ara kendine gelince yalanı durdur, Aklındakinden kaçıyorsun. Sevdiğini söylemekte çok güzel huydur, Gecikince kayboluyorsun. *** Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış Yalnız tahtında otur dur o zaman. *** Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış Şimdi beni onlardan ayır o zaman.

Masal Sen hayatımda yokken bir hayli renksizdim Sen hayatımda yokken bir hayli renksizdim Düşlerden maviler sarılıp giyinirdim Vardın ama uzaktaydın tanımaz bilmezdin Aşk aşkına adanmış şarkılar söylerdim *** Zoru bulamadım isyan etmedim Biliyordum bir yerlerdeydin Hesap sormadım merak etmedim Haklıydım sonunda geldin *** Hangi bahardan aldın kokunu Hangi masal anlatır seni Hangi film heyecanlandırır O gülüşün kadar beni *** Hangi bahardan aldın kokunu Hangi masal anlatır seni Hangi film heyecanlandırır O gülüşün kadar beni

Sürpriz Ne parada ne pulda Aklım hep sende Yanımda ol yeter Gözüm yok yükseklerde *** Bi' kerecik vapura binip bi' çay içsek Martılara simit atıp biraz dertleşsek *** Bir kibrit çaksana Çak çak çaksana Yıldızlar kayarken Bize bir dilek tutsana *** Bi' güzellik yapsana Ya ya yapsana Elaleme inat kalkıp elimden tutsana Sürpriz *** Adımızı göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Sürpriz Aşkım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Ne parada ne pulda Aklım hep sende Yanımda ol yeter Gözüm yok yükseklerde *** Bi' kerecik vapura binip bi' çay içsek Martılara simit atıp biraz dertleşsek *** Bir kibrit çaksana Çak çak çaksana Yıldızlar kayarken Bize bir dilek tutsana *** Bi' güzellik yapsana Ya ya yapsana Elaleme inat kalkıp elimden tutsana Sürpriz *** Adımızı göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Sürpriz Aşkım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Sürpriz Aşkım *** Adımızı göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Göklere yazdırdım Aşkı da arasına kondurdum Üstüne yıldız çaktırdım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım *** Sürpriz Aşkım Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım

Ya Ölümsün Ya Düğün Yılmadım tükenmedim Yorulmadan hep bekledim Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın Gece gündüz dua ettim *** Yılmadım tükenmedim Yorulmadan hep bekledim Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın Gece gündüz dua ettim *** Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye Dayanmaz yüreğim belki seneye Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye Dayanmaz yüreğim belki seneye *** O zaman ya benimsin ya elin Nolur söyle, nolur söyle Offfff O zaman ya ölümsün ya düğün ya ateşsin ya külüm Ya yüzüm ol ya hüznüm *** Yılmadım tükenmedim Yorulmadan hep bekledim Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın Gece gündüz dua ettim *** Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye Dayanmaz yüreğim belki seneye Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye Dayanmaz yüreğim belki seneye *** O zaman nolur dinle, nolur dinle *** O zaman ya ateşsin ya külüm Ya ölümsün ya düğün Ya yüzümsün ya hüznüm Ama ne olur dinle *** O zaman ya benimsin ya elin Nolur söyle, nolur söyle Offfff O zaman ya ölümsün ya düğün Ya ateşsin ya külüm Ya yüzüm ol ya hüznüm