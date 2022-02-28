Gülben Ergen

Müsadenle Şarkı Sözleri
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Kimi hayalini yaşar
Kimi kapılır akıntıya gider
Kimi direnir hayata
Kimi son durduğu yerde biter
Sim gibi parlar bir güler bir ağlar
Film gibi geçer gözünden hatıralar
Biri çıkar karşına
Seni alır senden gider
Biri öyle bi dağıtır ki
Tek parçan kalmaz döker
Kim gibi dersen
Aynanın önünde dur bi bak
Eser sahibi karşınızdalar
Ben hep bir dediğini iki etmedim mi?
Söyle sevmediğini sana yetmedim mi?
İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi?
Göz göre göre üstüme üstüme
Basıp geçmedin mi?
***
Madem zorla güzellik olmuyorsa
Korla bu ateş de yanmıyorsa
Gittim ben müsaadenle
Sonra dönüp bi bakarsın
Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle
-
Kimi hayalini yaşar
Kimi kapılır akıntıya gider
Kimi direnir hayata
Kimi son durduğu yerde biter
Sim gibi parlar bir güler bir ağlar
Film gibi geçer gözünden hatıralar
Biri çıkar karşına
Seni alır senden gider
Biri öyle bi dağıtır ki
Tek parçan kalmaz döker
Kim gibi dersen
Aynanın önünde dur bi bak
Eser sahibi karşınızdalar
Ben hep bir dediğini iki etmedim mi?
Söyle sevmediğini sana yetmedim mi?
İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi?
Göz göre göre üstüme üstüme
Basıp geçmedin mi?
***
Madem zorla güzellik olmuyorsa
Korla bu ateş de yanmıyorsa
Gittim ben müsaadenle
Sonra dönüp bi bakarsın
Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle