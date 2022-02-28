Gülben Ergen

Kimi hayalini yaşar Kimi kapılır akıntıya gider Kimi direnir hayata Kimi son durduğu yerde biter Sim gibi parlar bir güler bir ağlar Film gibi geçer gözünden hatıralar Biri çıkar karşına Seni alır senden gider Biri öyle bi dağıtır ki Tek parçan kalmaz döker Kim gibi dersen Aynanın önünde dur bi bak Eser sahibi karşınızdalar Ben hep bir dediğini iki etmedim mi? Söyle sevmediğini sana yetmedim mi? İstedin de dünyayı ayağına sermedim mi? Göz göre göre üstüme üstüme Basıp geçmedin mi? *** Madem zorla güzellik olmuyorsa Korla bu ateş de yanmıyorsa Gittim ben müsaadenle Sonra dönüp bi bakarsın Bi ara kına da yakarsın yeni yarenle