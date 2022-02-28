Gülben Ergen

Sen gidince herkes biticem zannetmiş Ben öyle kolay kolay biter miyim? Yaslan arkana seyret daha neler göreceksin Ben sana kötü bir film seçer miyim? *** Tam bir belgesel tadında Yük başroldeki kadında Bütün hainleri ehlileştiriyor *** Aslanken kedi olanlar var Yanlış dallara konanlar var Önce vahşi önce hırçın ama sonra Kendini panda sananlar var

Kalmam içimde bir an umudum olmasa aşktan Hiç uzatmam bu diyardan çeker giderim Başımı yasladım O huzurlu omzun olmasa Ne anlamı var, bu sonsuz güzelliklerin Ben yolumu kalbinde buldum Aklımı aşkınla korudum Güvendiğim ne varsa yıkıldı Sen sapasağlam durdun Kaybedecek bir ömürlük hayat Sen olmazsan tadı olmayacak Bir yanım dolup taşarken Bir yanım hep yarım kalacak Kalbimi çıkardım yerine Kalbini koydum en derine Ağlatma incitme canımı al yerine *** Kalbimi çıkardım yerine Kalbini koydum en derine Ağlatma incitme canımı al yerine Ne olursa olsun vazgeçme