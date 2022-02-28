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Kalbimi Koydum Şarkı Sözleri

Gülben Ergen Kalbimi Koydum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen Kalbimi Koydum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbimi Koydum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen

Gülben Ergen

Kalbimi Koydum

  • Panda

  • Kalbimi Koydum

  • Yıkıl Karşımdan

  • Aşk Mı Para Mı

  • Bugünün Sevdalısı

  • Geçmişle Bir Derdim Yok

  • Kusura Bakma

  • Pervane

  • Sana Bıraktım

  • Yaklaş Yaklaş

  • Özelimsin

  • Özledim Ft İzel & Ercan

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