Sana mı Sormalı Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Sana mı Sormalı
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Boynu bükük solan çiçek
Bakıyor sevdalı sevdalı, boş
Yarın doğar güneş diye
Bir umut var bile bile
***
Boş konuşma, küçük düşme
Kandırıldım, yandım, yanıldım
Bir şey söylermiş gibi yapıp da
Zamanımı çalma
***
Sana mı sormalı aşkı, ihaneti?
Sana mı sormalı yalnızın halini?
Sana mı sormalı yanlış hikayeyi?
Ben bilirim adım gibi
***
Sana mı sormalı aşkı, ihaneti?
Sana mı sormalı yalnızın halini?
Sana mı sormalı yanlış hikayeyi?
Ben bilirim adım gibi
***
Boynu bükük solan çiçek
Bakıyor sevdalı sevdalı, boş
Yarın doğar güneş diye
Bir umut var bile bile
***
Boş konuşma, küçük düşme
Kandırıldım, yandım, yanıldım
Bir şey söylermiş gibi yapıp da
Zamanımı çalma
***
Sana mı sormalı aşkı, ihaneti?
Sana mı sormalı yalnızın halini?
Sana mı sormalı yanlış hikayeyi?
Ben bilirim adım gibi
***
Sana mı sormalı aşkı, ihaneti?
Sana mı sormalı yalnızın halini?
Sana mı sormalı yanlış hikayeyi?
Ben bilirim adım gibi
***
Sana mı sormalı?
Sana mı sormalı?
Sana mı sormalı?
Ben bilirim adım gibi
***
Sana mı sormalı aşkı, ihaneti?
Sana mı sormalı yalnızın halini?
Sana mı sormalı yanlış hikayeyi?
Ben bilirim adım gibi