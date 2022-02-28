Gülben Ergen

Boynu bükük solan çiçek Bakıyor sevdalı sevdalı, boş Yarın doğar güneş diye Bir umut var bile bile *** Boş konuşma, küçük düşme Kandırıldım, yandım, yanıldım Bir şey söylermiş gibi yapıp da Zamanımı çalma *** Sana mı sormalı aşkı, ihaneti? Sana mı sormalı yalnızın halini? Sana mı sormalı yanlış hikayeyi? Ben bilirim adım gibi *** Sana mı sormalı aşkı, ihaneti? Sana mı sormalı yalnızın halini? Sana mı sormalı yanlış hikayeyi? Ben bilirim adım gibi *** Boynu bükük solan çiçek Bakıyor sevdalı sevdalı, boş Yarın doğar güneş diye Bir umut var bile bile *** Boş konuşma, küçük düşme Kandırıldım, yandım, yanıldım Bir şey söylermiş gibi yapıp da Zamanımı çalma *** Sana mı sormalı aşkı, ihaneti? Sana mı sormalı yalnızın halini? Sana mı sormalı yanlış hikayeyi? Ben bilirim adım gibi *** Sana mı sormalı aşkı, ihaneti? Sana mı sormalı yalnızın halini? Sana mı sormalı yanlış hikayeyi? Ben bilirim adım gibi *** Sana mı sormalı? Sana mı sormalı? Sana mı sormalı? Ben bilirim adım gibi *** Sana mı sormalı aşkı, ihaneti? Sana mı sormalı yalnızın halini? Sana mı sormalı yanlış hikayeyi? Ben bilirim adım gibi