Gülben Ergen

Ne kadar ağladım ne kadar üzüldüm Kalbimi sende bıraktım yalnız yürüdüm Çok uzun sürdü hatıranla barışmak Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm *** A canım sende vazgeçilmez değilmişsin Be canım benden önce hiç sevilmemişsin *** Herkes kendi kaderini yaşar yarim Dünyadan sonra bir hayat daha olsa Bu mevzu ikimizi de aşar yarim İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa *** Benimde saçımda beyazlarım var artık Çeyizlerim safran sarı sandık lekesi Sabah sürgünden döndü ümitlerim Uyandı içimden giden sevmek hevesi

Her gün biraz, biraz daha Girdin sen aklıma Uykularım darmadağın Resmin baş ucumda *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı kafayı taktım *** Abayı yaktım Takılıp kaldım Ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım Ben sana abayı yaktım