Gülben Ergen

Hakkını vermeli aşık olunca yanmalı çıra misali. Kolay kurulmuyor ilişki dediğin, işledim oya misali. Bendeki sabrın yarısını gösterene evliya diyorlar Sen de birazcık çabalasan artık, bak geldi geliyorlar. *** Kötü düşleri, içi boş hayalleri, bak gördürme bana. Kalbimi kırıyorsun, bak beni üzüyorsun, yakışır mı sana? Şeytan tüyü müdür? Aşk mıdır? Büyü müdür? Ben seni anlamadım. Ne yaptınsa yaptın gel kıyamadım. *** Düşman olmaz benden, kin bile tutamıyorum. Kalbim saf pamuktan, kimseye kızamıyorum. Hele sen, hele sen, sana kıyamıyorum. Hele sen, hele sen, sana bayılıyorum. *** Düşman olmaz benden, kin bile tutamıyorum. Kalbim saf pamuktan, kimseye kızamıyorum. Hele sen, hele sen, sana kıyamıyorum. Hele sen, hele sen, sana bayılıyorum. *** Hakkını vermeli aşık olunca yanmalı çıra misali. Kolay kurulmuyor ilişki dediğin, işledim oya misali. Bendeki sabrın yarısını gösterene evliya diyorlar Sen de birazcık çabalasan artık, bak geldi geliyorlar. *** Kötü düşleri, içi boş hayalleri, bak gördürme bana. Kalbimi kırıyorsun, bak beni üzüyorsun, yakışır mı sana? Şeytan tüyü müdür? Aşk mıdır? Büyü müdür? Ben seni anlamadım. Ne yaptınsa yaptın gel kıyamadım. *** Düşman olmaz benden, kin bile tutamıyorum. Kalbim saf pamuktan, kimseye kızamıyorum. Hele sen, hele sen, sana kıyamıyorum. Hele sen, hele sen, sana bayılıyorum. *** Düşman olmaz benden, kin bile tutamıyorum. Kalbim saf pamuktan, kimseye kızamıyorum. Hele sen, hele sen, sana kıyamıyorum. Hele sen, hele sen, sana bayılıyorum.