Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal
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Neredeyiz şimdi bak
Ne kadar uzak
Tahmin bile etme bırak
Sadece çevirme gözlerini
***
Bir tebessüm bile yetecek inan
Kalplerimiz sürükleniyor
Farkında değilsen hiç olma
***
Ne aşklar gördü bu sahil
Ne fırtınalara şahit
Vazgeçmişken çıktın karanlıktan
***
Çarptı gözleri aman ışıl, ışıl
Tam yerinde yıldızlar şıkır, şıkır
Bütün alevler aşkımın şerefine
Sönüp giden senden bilsin
***
İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır
İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır
Bütün alevler aşkımın şerefine
Sönüp giden senden bilsin
***
Ne aşklar gördü bu sahil
Ne fırtınalara şahit
Vazgeçmişken çıktın karanlıktan
***
Neredeyiz şimdi bak
Ne kadar uzak
Tahmin bile etme bırak
Sadece çevirme gözlerini
***
Bir tebessüm bile yetecek inan
Kalplerimiz sürükleniyor
Farkında değilsen hiç olma
***
Ne aşklar gördü bu sahil
Ne fırtınalara şahit
Vazgeçmişken çıktın karanlıktan
***
Çarptı gözleri aman ışıl, ışıl
Tam yerinde yıldızlar şıkır, şıkır
Bütün alevler aşkımın şerefine
Sönüp giden senden bilsin
***
İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır
İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır
Bütün alevler aşkımın şerefine
Sönüp giden senden bilsin
***
Ne aşklar gördü bu sahil
Ne fırtınalara şahit
Vazgeçmişken çıktın karanlıktan
***
İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır
İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır
Bütün alevler aşkımın şerefine
Sönüp giden senden bilsin