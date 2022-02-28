Gülben Ergen

Neredeyiz şimdi bak Ne kadar uzak Tahmin bile etme bırak Sadece çevirme gözlerini *** Bir tebessüm bile yetecek inan Kalplerimiz sürükleniyor Farkında değilsen hiç olma *** Ne aşklar gördü bu sahil Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çıktın karanlıktan *** Çarptı gözleri aman ışıl, ışıl Tam yerinde yıldızlar şıkır, şıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin *** İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin *** Ne aşklar gördü bu sahil Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çıktın karanlıktan *** Neredeyiz şimdi bak Ne kadar uzak Tahmin bile etme bırak Sadece çevirme gözlerini *** Bir tebessüm bile yetecek inan Kalplerimiz sürükleniyor Farkında değilsen hiç olma *** Ne aşklar gördü bu sahil Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çıktın karanlıktan *** Çarptı gözleri aman ışıl, ışıl Tam yerinde yıldızlar şıkır, şıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin *** İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin *** Ne aşklar gördü bu sahil Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çıktın karanlıktan *** İçimde bir tebessüm ah kıpır, kıpır İşliyor ya kalbime tıkır, tıkır Bütün alevler aşkımın şerefine Sönüp giden senden bilsin