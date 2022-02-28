Gülben Ergen

-
Ne parada ne pulda
Aklım hep sende
Yanımda ol yeter
Gözüm yok yükseklerde
***
Bi' kerecik vapura binip bi' çay içsek
Martılara simit atıp biraz dertleşsek
***
Bir kibrit çaksana
Çak çak çaksana
Yıldızlar kayarken
Bize bir dilek tutsana
***
Bi' güzellik yapsana
Ya ya yapsana
Elaleme inat kalkıp elimden tutsana
Sürpriz
***
Adımızı göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Sürpriz
Aşkım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Ne parada ne pulda
Aklım hep sende
Yanımda ol yeter
Gözüm yok yükseklerde
***
Bi' kerecik vapura binip bi' çay içsek
Martılara simit atıp biraz dertleşsek
***
Bir kibrit çaksana
Çak çak çaksana
Yıldızlar kayarken
Bize bir dilek tutsana
***
Bi' güzellik yapsana
Ya ya yapsana
Elaleme inat kalkıp elimden tutsana
Sürpriz
***
Adımızı göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Sürpriz
Aşkım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Sürpriz
Aşkım
***
Adımızı göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Göklere yazdırdım
Aşkı da arasına kondurdum
Üstüne yıldız çaktırdım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
***
Sürpriz
Aşkım
Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım
-
Zor öyle zor kabul etmek ayrılığı
Sana ağlayıp ağlayıp gecelerce yanmayı
Sor aşkı sor ama sorma yalnızlığı
Sana bağlanıp bağlanıp yokluğuna yaslanmayı
***
Unutma dünya küçük
Bir gün bir yerde karşılaşırız
Beklerim sabrım büyük
Dönersin kavuşuruz
***
Avrupa duyacak aşkımın çınlayan sesini
Herkesler soracak böyle çekip gidecek
Avrupa dikecek bizim gibilerin heykelini
Bütün dünya bilecek seni sevmeyi sevdiğimi.
***
Zor öyle zor kabul etmek ayrılığı
Sana ağlayıp ağlayıp gecelerce yanmayı
Sor aşkı sor ama sorma yalnızlığı
Sana bağlanıp bağlanıp yokluğuna yaslanmayı
***
Unutma dünya küçük
Bir gün bir yerde karşılaşırız
Beklerim sabrım büyük
Dönersin kavuşuruz
***
Avrupa duyacak aşkımın çınlayan sesini
Herkesler soracak böyle çekip gidecek gidenin ismini
Avrupa dikecek bizim gibilerin heykelini
Bütün dünya bilecek seni sevmeyi sevdiğimi
-
Bir defa aşktan soğuyunca muhtemelen çok zor,
Bir daha sevmek istemiyorsun.
Hele senle aşk değil bu çok kurallı bir okul,
Sevmedikçe kaytarıyorsun.
***
Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış
Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış
Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış
Yalnız tahtında otur dur o zaman.
***
Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış
Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış
Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış
Şimdi beni onlardan ayır o zaman.
***
Bir ara kendine gelince yalanı durdur,
Aklındakinden kaçıyorsun.
Sevdiğini söylemekte çok güzel huydur,
Gecikince kayboluyorsun.
***
Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış
Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış
Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış
Yalnız tahtında otur dur o zaman.
***
Sen doğru ben baya yanlış, bay doğruyla bayan yanlış
Sanki her şey sana kalmış, dünya istediğin kadarmış
Yok mu bu işte bir yanlış, herkes ellerinden kaymış
Şimdi beni onlardan ayır o zaman.
-
Sen hayatımda yokken bir hayli renksizdim
Sen hayatımda yokken bir hayli renksizdim
Düşlerden maviler sarılıp giyinirdim
Vardın ama uzaktaydın tanımaz bilmezdin
Aşk aşkına adanmış şarkılar söylerdim
***
Zoru bulamadım isyan etmedim
Biliyordum bir yerlerdeydin
Hesap sormadım merak etmedim
Haklıydım sonunda geldin
***
Hangi bahardan aldın kokunu
Hangi masal anlatır seni
Hangi film heyecanlandırır
O gülüşün kadar beni
***
Hangi bahardan aldın kokunu
Hangi masal anlatır seni
Hangi film heyecanlandırır
O gülüşün kadar beni
-
Kararlıyım seni bu kez tamamen hayatımdan çıkartmaya
Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa bir gecede yakmaya
Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan
Fazlasıyla yorgunum bir hayalpereste aşık olmaktan
***
Ooofffff
***
İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et
Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et
İster kapıyı çarp git ister kal feryat et
Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et
Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et
***
Kararlıyım seni bu kez tamamen hayatımdan çıkartmaya
Kararlıyım sana ait senin olan ne varsa bir gecede yakmaya
Yoruldum dağılan hayallerini toplamaktan
Fazlasıyla yorgunum bir hayalpereste aşık olmaktan
***
Ooofffff
***
İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et
Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et
İster kapıyı çarp git ister kal feryat et
Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et
Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et
***
İster kapıyı çarp git ,ister kal feryat et
Bugün ayrılıyoruz bir tek, bunu kabul et
İster kapıyı çarp git ister kal feryat et
Yalnız geçen bugünü istersen milat kabul et
Bensiz geçen bugünü istersen milat kabul et
-
Yılmadım tükenmedim
Yorulmadan hep bekledim
Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın
Gece gündüz dua ettim
***
Yılmadım tükenmedim
Yorulmadan hep bekledim
Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın
Gece gündüz dua ettim
***
Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye
Dayanmaz yüreğim belki seneye
Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye
Dayanmaz yüreğim belki seneye
***
O zaman ya benimsin ya elin
Nolur söyle, nolur söyle
Offfff
O zaman ya ölümsün ya düğün
ya ateşsin ya külüm
Ya yüzüm ol ya hüznüm
***
Yılmadım tükenmedim
Yorulmadan hep bekledim
Ha şimdi bugün ,ha şimdi yarın
Gece gündüz dua ettim
***
Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye
Dayanmaz yüreğim belki seneye
Bu ceza ,bu hükmün sonu nereye
Dayanmaz yüreğim belki seneye
***
O zaman nolur dinle, nolur dinle
***
O zaman ya ateşsin ya külüm
Ya ölümsün ya düğün
Ya yüzümsün ya hüznüm
Ama ne olur dinle
***
O zaman ya benimsin ya elin
Nolur söyle, nolur söyle
Offfff
O zaman ya ölümsün ya düğün
Ya ateşsin ya külüm
Ya yüzüm ol ya hüznüm
-
Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm
Çocukluğuma geri dönmek istedim saçımı ördüm
Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka
Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyüdüm
Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm
O kadar yoruldum ki bazen durmadan yürüdüm
***
Hiç bi kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm
Çocukluğuma geri dönmek istedim saçımı ördüm
Ne yük vardı omuzlarımda ne derdim oyundan başka
Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında çocuktum büyüdüm
Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm
O kadar yoruldum ki bazen durmadan yürüdüm
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
***
Hiç bir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
Beklemeden giderim kalbim git diyorsa
Ben küsmem hayata başkaları küsüyorsa
Bir gün ışıklar bana da yanacak nasıl olsa
-
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