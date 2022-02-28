Hayat Bi Gün... Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Hayat Bi Gün...
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Her merhaba yerini mutlaka elvedaya bırakıyor
Tabii bu konuları sıkça yaşayınca kalp acıya alışıyor
Aslında gözlerime bakabilsen her şeyi anlatıyor
Yeteri kadar denemedik mi zaten uzatmayalım yürümüyor
***
Açılsın aramız kopsun tüm bağlarımız
Silinsin artık hafızalardan adımız
***
Bir tesadüftü tanışmamız
Aynı sebepten ayrılmamız
İnan imkansız buluşmamız
Sen yalnız ben yalnız
-
Sahipsiz mi kalır sanıyorsun kalbim sen gidersen
Kalmaz elbette sıcak bir yuva bulur ben eğer dilersem
Aksın gözyaşım da kurur birkaç kez silersem
Yazdığını siler mi sence kader ona dünyaları versem
***
Ama yok kimsenin böyle bir hakkı
***
Bu yolu senle birlikte geçecektik
Aynı yaşlara birlikte girecektik
lssız bir sahili mesken edinecektik
Ne oldu ikimiz ayrı yönlere gittik
-
Gördüğüm anda ayaklarımı yerden kestin
Bu yüzden ben seni aklım beş karış havalarda sevdim
Gördüğüm anda kalbimi yerden kestin
Bu yüzden ben seni aşkım beş karış havalarda sevdim
***
Sırf seni görmek için ne geceler ne rüyalar eskittim
Yoksa sen beni mahsuscuktan mı sevdin
Sırf seni öyle çağırmak için ne çığlıklar eskittim
Yoksa sen beni mahsuscuktan mı sevdin
***
Ben sana baka baka çiçekler açtım ya
Dilekler astım durdum kendi dallarıma
Ben sana doya doya doyamadım asla
Eriyip küle döndüm sonunda yana yana
-
Gel seninle ay ışığı olalım
Şavkımız vursun aşkın üstüne
Sevgilim gel masal olalım
Periler şarkı söylesin ikimize
***
Nefes nefese kalsın tutkular
Hüzünlerin dudaklarında kahkahalar
Sevda yudumlayalım gel bu gece
Ah azar azar
***
Gel seninle bir resim olalım
Bir duvarda rengarenk fısıldaşalım
Gel seninle bir roman olalım
Satır satır yaşayıp sonsuza varalım
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Kara kediler dolanıyor aşkımızın merdiven altlarında
Sonradan söylemedi deme diye bak anlatıyorum işte sana
Kara kara bulutlar yağıyor bak gök mavisi sevdamıza
Sonradan söylemedi deme diye bak anlatıyorum işte sana
***
Aşkta gururu bir rafa kaldıramıyorsan
Tasını tarağını topla çek git şimdiden
Hatalarından ders almayı bilmiyorsan
Kalbini valizine tık da öyle çek git içimden
***
Bir gün anlayacaksın zaman geçecek ansızın
Şakakları beyazlayacak şarkımızın
Deniz kenarında tenha bir yolda yürürken
Vıdı vıdı vıdı vıdı söylenecek pişmanlıkların
-
Aradan geçen yıllara sor iki aşık aşkı unutur mu
Aşkın huzur meleğisin sen rüzgar seni hiç uyutur mu
Sıradan bir ayrılığı seçtim gereken de oydu gözüm ıslak
Ben kalpten ayrılanı geçtim kalbim elinde yarı çıplak
***
Bir ben mi yaşlandım yoksa anılar mı
Gönlüm kıpır kıpır mı yoksa sıradan mı
Bir ben mi öfkelendim aşkın acısından
Kalbim utandı ilk kez kendi yarısından
***
Aşk tanrısı haberi yok göz pınarı ıslak
Sensiz hiç değeri yok kaldı yarı çıplak
Ah zalim hayat vicdansız hayat
Kıskıvrak saplandım ortasından
***
Hislendim kimsem yok sana geldim
Baktım hiç kimsem yok sana geldim
***
Aradan geçen yıllara sor iki aşık aşkı unutur mu
Aşkın huzur meleğisin sen rüzgar seni hiç uyutur mu
Sıradan bir ayrılığı seçtim gereken de oydu gözüm ıslak
Ben kalpten ayrılanı geçtim kalbim elinde yarı çıplak
-
Ne yapabilirim ben de insanım
Gözlerim aşktan kapalı
Uyumuyor acılar çekiyorum
O hatayı yaptın yapalı
***
Yazık bunca yıla yazık hayallerime
İstemem sende kalsın bana bir şey ödeme
***
Hayat bir gün güler yüzüme
Gideni aratmaz belki gelen
Sen kendi adına dilek tut
Beklerim benim yok acelem