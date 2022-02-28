Sade Ve Sadece Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Sade Ve Sadece
-
Kimdin?
Neydin?
Bilmem
Ve bir gün
Geldin aniden
Sevdim
Düşünmeden
Ama bir şeyden eminim hâlen
***
Ben aşkı yalnız sana
Yakıştığı için severim
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
***
Ben aşkı yalnız sana
Yakıştığı için severim
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
***
Kimdin?
Neydin?
Bilmem
Ve bir gün
Geldin aniden
Sevdim
Düşünmeden
Ama bir şeyden eminim hâlen
***
Ben aşkı yalnız sana
Yakıştığı için severim
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
***
Ben aşkı yalnız sana
Yakıştığı için severim
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
***
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
***
Ben aşkı yalnız sana
Yakıştığı için severim
Bana da yaşattığın için sevgilim
Çok teşekkür ederim
-
Her gün biraz, biraz daha
Girdin sen aklıma
Uykularım darmadağın
Resmin baş ucumda
***
O ilk bakış, bakış var ya
Orda bittim sana
Aklımda sen, fikrimde sen
Neredesin be ara
***
Aylardır haber yok
Çok mu kızdın bana?
E yandık bu inatla
Çok özledim çok
***
Aylardır haber yok
Çok mu kızdın bana?
Yandık bu inatla
Çok özledim çok
***
Ben sana abayı yaktım
Ben sana takılıp kaldım
Ben beni ateşe attım
Haydi hayırlısı abayı yaktım
***
Ben sana abayı yaktım
Ben sana takılıp kaldım
Ben beni ateşe attım
Haydi hayırlısı abayı yaktım
***
O ilk bakış, bakış var ya
Orda bittim sana
Aklımda sen, fikrimde sen
Neredesin be ara
***
Aylardır haber yok
Çok mu kızdın bana?
E yandık bu inatla
Çok özledim çok
***
Aylardır haber yok
Çok mu kızdın bana?
Yandık bu inatla
Çok özledim çok
***
Ben sana abayı yaktım
Ben sana takılıp kaldım
Ben beni ateşe attım
Haydi hayırlısı abayı yaktım
***
Ben sana abayı yaktım
Ben sana takılıp kaldım
Ben beni ateşe attım
Haydi hayırlısı kafayı taktım
***
Abayı yaktım
Takılıp kaldım
Ateşe attım
Haydi hayırlısı abayı yaktım
Ben sana abayı yaktım
-
Doğrusu ben seni pek fazla tanımıyorum
İçgüdüsel olarak kendimi savunuyorum
***
Dolayısı ile bilemiyorum
Dolayısı ile bilemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor?
Arka sokaklarda neler oluyor?
***
Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin
Kendini şahane bir şey sandırabilirsin
***
Dolayısı ile bilemiyorum
Dolayısı ile çözemiyorum
Arka sokaklarda neler oluyor?
Arka sokaklarda neler oluyor?
***
Zorlama güzelim, zorlama
Kendiliğinden olmalı
Davul dediğin davulcusuyla müsemma
***
Horlama eziğiz doğuştan
Sende erkeklik sır
Bende kadınlık muamma
***
Dolayısı ile bilemiyorum
Dolayısı ile bilemiyorum
E dolayısı ile bilemiyorum
Dolayısı ile bilemiyorum
***
Arka sokaklarda neler oluyor?
Arka sokaklarda neler oluyor?
Arka sokaklarda neler oluyor?
Arka sokaklarda neler oluyor?
-
Ne kadar ağladım ne kadar üzüldüm
Kalbimi sende bıraktım yalnız yürüdüm
Çok uzun sürdü hatıranla barışmak
Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm
***
A canım sende vazgeçilmez değilmişsin
Be canım benden önce hiç sevilmemişsin
***
Herkes kendi kaderini yaşar yarim
Dünyadan sonra bir hayat daha olsa
Bu mevzu ikimizi de aşar yarim
İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa
***
Benimde saçımda beyazlarım var artık
Çeyizlerim safran sarı sandık lekesi
Sabah sürgünden döndü ümitlerim
Uyandı içimden giden sevmek hevesi
-
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum hayatından
***
Gidiyorum hayatından
Gözün aydın, gidiyorum
Belki de bu bir hata
Şimdilik bilmiyorum
***
Sen de biraz yalnız kal
Ölç tart, iyi düşün
Sakın beni merak etme
Bakarım ben başımın çaresine
***
Ara sıra uğrarım
Evi derler toplarım
Gölge misali sonra süzülürüm
Kayıplara karışırım
***
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum buralardan
***
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum hayatından
***
Gidiyorum hayatından
Gözün aydın, gidiyorum
Belki de bu bir hata
Şimdilik bilmiyorum
***
Sen de biraz yalnız kal
Ölç tart, iyi düşün
Sakın beni merak etme
Bakarım ben başımın çaresine
***
Ara sıra uğrarım
Evi derler toplarım
Gölge misali sonra süzülürüm
Kayıplara karışırım
***
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum buralardan
***
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum hayatından
***
Elveda aşkım
Elveda sana
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum buralardan
***
Ben zaten sade ve sadece
Geçiyordum hayatından
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