Gülben Ergen

Üzgünüm Hava soğuk ayaz bu gece Aşk esaslı bilmece Elimde hüzünlü bir hece Üzgünüm çok üzgünüm *** Kırıldık ince ince tıkandık çözülemeyince Sende üzerime gelince kırdım çok üzgünüm *** Belki bir kaç gün daha kalsak Bir çıkar yolunu buluruz Ne malum sabredersek belki Mutlu oluruz

Bu Su Hiç Durmaz Kar gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler Teker, teker döküldüler *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi İnanmayanlar beklediler Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Nar gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı İnsanlar inanmadılar Sustun hiç konuşmadın, sonra kaçtın arkana bakmadan İnsanlar şaşırdılar *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz

Bir Şans Daha Sevmelere özenecek kadar olmasa da çok iyi biriydin Aşka akıl verdirmek konusunda bir kaç adım geriydin Çok ilgiden şımarır kadrimi kıymetimi bilmezdin Yamacına sokulmamak daha iyi sen uzaktan da güzeldin *** Bir kere şansımızı denedik Üzgünüm ama haklı bile çıkamıyorsun Mutluluk için kurduğum hayaller hala cebimde Maalesef içinde artık sen yoksun *** Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye Zaten hayat güzel ne bugün ne yarın harcanır mı senle Bir müddet kaybol deneyelim sensizlik nasıl gelecek Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse

Çilekli Aşkın bir tarifi olmasa Seni nasıl anlatırdım? Mütemadiyen anar mıydım adını? Bilirsin hassasımdır konu sen olunca *** Aşkın bir tarifi olmasa Seni nasıl anlatırdım? Mütemadiyen anar mıydım adını? Bilirsin hassasımdır konu sen olunca *** Gözlerindeki bereketli toprakta Açmak gibisi var mı? Sen hayatımdasın ya bundan böyle Benim içim acı tutar mı? *** Varlığın öyle bir sevinç ki Burnumda çilekli sakızımın kokusu Dertlerimi sayfa sayfa savurdum Mümkünse gelmesin yenisi *** Zaman ne demek adını sende unuttum Biliyorsa söylesin birisi *** Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi *** Aşkın bir tarfi olmasa Seni nasıl anlatırdım? Mütemadiyen anar mıydım adını? Bilirsin hassasımdır konu sen olunca *** Gözlerindeki bereketli toprakta Açmak gibisi var mı? Sen hayatımdasın ya bundan böyle Benim içim acı tutar mı? *** Varlığın öyle bir sevinç ki Burnumda çilekli sakızımın kokusu Dertlerimi sayfa sayfa savurdum Mümkünse gelmesin yenisi *** Zaman ne demek adını sende unuttum Biliyorsa söylesin birisi *** Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi *** Varlığın öyle bir sevinç ki Burnumda çilekli sakızımın kokusu Dertlerimi sayfa sayfa savurdum Mümkünse gelmesin yenisi *** Zaman ne demek adını sende unuttum Biliyorsa söylesin birisi *** Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi

Eskiden Olsa Dilimin ucunda, söyleyemiyorum toplayıp cesareti Anlamasını bekliyorum görünce bendeki durumu, vaziyeti Kaybettik farkında değil hem aşkı hem de samimiyeti Bir yerlerde bi' hata olmalı, bence bu onun diyeti *** Kazanmak kaybetmekten uzun sürüyor *** Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı *** Dilimin ucunda, söyleyemiyorum toplayıp cesareti Anlamasını bekliyorum görünce bendeki durumu, vaziyeti Kaybettik farkında değil hem aşkı hem de samimiyeti Bir yerlerde bi' hata olmalı, bence bu onun diyeti *** Kazanmak kaybetmekten uzun sürüyor *** Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı

Kördüğüm Ayrılmamışız gibi avuttum kendimi Unutmuş saydım bütün derdimi Aynaya baktığım o an geldi mi? Gördüğüm sadece senden ibaret Kördüğüm sadece senden ibaret O kadar gün geçti, o kadar gece Ne söyledin kalbin beni sorunca? Her şarkıda senden bir şeyler bulunca *** Gördüğüm sadece senden ibaret Kördüğüm sadece senden ibaret Kendini haklı buluyor musun? Dünden kalanları koruyor musun? Yardımın lazım duyuyor musun? Gördüğüm sadece senden ibaret Kördüğüm sadece senden ibaret

Söz Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi Daha da kötüsü var, su bile sensiz içilmiyor Nefes alışlarım, gündelik telaşlarım Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor *** Ne kadar hoştuk, aydınlık bazen loştuk Kaçan hiçbi' şey yoktu, neden bu kadar koştuk? *** Söz bi' daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki *** Söz bi' daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki *** Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi Daha da kötüsü var, su bile sensiz içilmiyor Nefes alışlarım, gündelik telaşlarım Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor *** Ne kadar hoştuk, aydınlık bazen loştuk Kaçan hiçbi' şey yoktu, neden bu kadar koştuk? *** Söz bi' daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki *** Söz bi' daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki *** Söz *** Söz Orta yolu buluruz gel yeter ki *** Söz bi' daha kırmam seni Üzerine titrerim ilk günkü gibi Anladım ne çok sevmişim seni Orta yolu buluruz gel yeter ki