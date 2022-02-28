Gülben Ergen

Yalnızlık Çok kırgınım bütün dostlarıma, Sevgilim seni düşman ettiler bana *** Bir hataydı, beni seçmedin, İnandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, Büyü yaptılar sana *** Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara *** Çok kırgınım bütün dostlarıma, Sevgilim seni düşman ettiler bana *** Bir hataydı, beni seçmedin, İnandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, Büyü yaptılar sana *** Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara Eller böyledir, hep ayırır, karışıp sevdalara

Aşksın Sen Sen şu içindekileri yüreklice bağırabilseydin Gururunla cesaretine eşit durabilseydin Öyle yol alırdık ki inan Öyle temize çıkardı ki bu can *** Bazen dönülmez kararlar almaya çok yakında duruyorsam Anla anla aşksın sen Cansın sen Uykusuzluğum dalgınlığım hep bu yüzden Aşksın sen, cansın sen

Ben Olsaydım Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu? Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu? *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu? Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu? *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Yerinde ah ben olsaydım Yerinde ah ben olsaydım

Mış Gibi Sevdin mi kendine göre? Benden bir şey anladın mı? Kızdın mı çekip gittim diye? Yoksa inanmadın mı? *** Ben bütün kalbimle inanırım Ölüme yatsam aşka uyanırım İner tutar yanı olsa dayanırım O kadar çok oynadım ki çocukken *** Senin o tükenmeyen hiddetinden Yargısız hükmünün şiddetinden Verdiğin ayrılık müddetinden Anladım mümkün değil bu yüzden *** Bir daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Ben mış gibi yapmam