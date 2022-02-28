Gülben Ergen

Yani Kimsenin kimse üzerinde ipoteği yok, özgürsün Ama bana bir gerekçe söyle, yerini bulsun düşündürsün Bir hatam mı, bir kusurum mu var? Ya da herhangi bir ihmalim? Bir iş karıştırıyorsun bence yok başka ihtimalin *** Yani hak'katen mi gidiyorsun? Kısmet bu kadar mı diyorsun? Yani bir de görüyorsun yani Yani anlayamadım ki Yine de sana kızamadım ki Sen böyle istiyorsun *** Yani, yani hiç acıman yok, İştahın ne kadar çok Yaşamak istiyorsun *** Ben zannetmiştim ki beraber yaşlanırız İpler bizde değil ki niye telaşlanırız Hem çok üzgünüm, hem çağırıyor hayat Başka çaremiz mi yok? Biz de yeniden başlarız *** Yani hak'katen mi gidiyorsun? Kısmet bu kadar mı diyorsun? Yani bir de görüyorsun, yani Yani anlayamadım ki Yine de sana kızamadım ki Sen böyle istiyorsun Yani, yani hiç acıman yok, iştahın ne kadar çok yaşamak istiyorsun

Aşksın Sen Sen şu içindekileri yüreklice bağırabilseydin Gururunla cesaretine eşit durabilseydin Öyle yol alırdık ki inan Öyle temize çıkardı ki bu can *** Bazen dönülmez kararlar almaya çok yakında duruyorsam Anla anla aşksın sen Cansın sen Uykusuzluğum dalgınlığım hep bu yüzden Aşksın sen, cansın sen

Ben Olsaydım Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu? Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu? *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ne kadar insafsız, ne kadar imkânsız bir aşk oyunu bu Her şeyin doğru mu, sen misin adalet ey Allah'ın kulu? Ne kadar hayırsız, ne kadar yalancı bir aşk oyunu bu Bana yaptıklarından sonra rahat uyudun mu? *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Ben olsaydım Kendimi karalara bağlar, deli yüreğimi dağlar Dayanamam ağlardım Ben olsaydım Katlanırdım boş yere, harcanırdım belki de Bize hiç dokunmazdım Yerinde ah ben olsaydım *** Yerinde ah ben olsaydım Yerinde ah ben olsaydım

Mış Gibi Sevdin mi kendine göre? Benden bir şey anladın mı? Kızdın mı çekip gittim diye? Yoksa inanmadın mı? *** Ben bütün kalbimle inanırım Ölüme yatsam aşka uyanırım İner tutar yanı olsa dayanırım O kadar çok oynadım ki çocukken *** Senin o tükenmeyen hiddetinden Yargısız hükmünün şiddetinden Verdiğin ayrılık müddetinden Anladım mümkün değil bu yüzden *** Bir daha bu ateşi yakmam Giderken ardıma bakmam Kapısına kilit vururum umudumun Ben mış gibi yapmam