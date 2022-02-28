Gülben Ergen

Deli gibi bir şeydin her zaman İlla farklı, özel olucan Varsa vardır yoksa yok Karizmayı böyle çizdirdin *** Ne kendine faydan dokundu Ne bana bir an huzur verdin Nasıl bir vakaysan artık Canımdan bezdirdin *** Şimdi açarsın bir şişe Bir güzel içersin geçmişe Derken kafalar da güzelleştikçe Şuursuz bir ağlamak bir neşe *** Al sana ettiklerinin bedeli Al sana çektiklerimin ederi Ağzına en acı kırmızıbiberi Sürmeli o dil bir yansın bakalım *** Al sana ayrıcalığın ağa babası Al bunu da yakarsın aha kınası Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası Gönül bu sana kondu ne yapalım *** Hani haksız da sayılmazsın Dürtmeseler ayılmazsın Sistemin işi bu imaj satmak Seni sen bile tanıyamazsın *** Neyi neden yaptığın belli Aslında kızmamam gerekli Ama kalırsam da kaldıramam Seni tribünler delirtti *** Şimdi açarsın bir şişe Bir güzel içersin geçmişe Derken kafalar da güzelleştikçe Şuursuz bir ağlamak bir neşe *** Al sana ettiklerinin bedeli Al sana çektiklerimin ederi Ağzına en acı kırmızıbiberi Sürmeli o dil bir yansın bakalım *** Al sana ayrıcalığın ağa babası Al bunu da yakarsın aha kınası Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası Gönül bu sana kondu ne yapalım