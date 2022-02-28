Yansın Bakalım Şarkı Sözleri
Gülben Ergen Yansın Bakalım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülben Ergen Yansın Bakalım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yansın Bakalım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülben Ergen
Yansın Bakalım
Tüm Şarkıları
-
Deli gibi bir şeydin her zaman
İlla farklı, özel olucan
Varsa vardır yoksa yok
Karizmayı böyle çizdirdin
***
Ne kendine faydan dokundu
Ne bana bir an huzur verdin
Nasıl bir vakaysan artık
Canımdan bezdirdin
***
Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe
***
Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bir yansın bakalım
***
Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım
***
Hani haksız da sayılmazsın
Dürtmeseler ayılmazsın
Sistemin işi bu imaj satmak
Seni sen bile tanıyamazsın
***
Neyi neden yaptığın belli
Aslında kızmamam gerekli
Ama kalırsam da kaldıramam
Seni tribünler delirtti
***
Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe
***
Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bir yansın bakalım
***
Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım