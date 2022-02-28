Gülben Ergen

Şaşırma Kırılınca kalp son defa Kapanır kapı bir veda unutma Kalp bilendikçe büyümüyor *** Alışma Tükenir sabır sonunda Gözlerindeki manzara kuruyor Kaçıp gider yağmurlara *** Gülüşümle yanardın, bir nefeste karardın Bak gönül parlamıyor Ne de çabuk unuttun hani ben senin Son çaren tek umudundum *** Aşkımdan hani ölüyordun aşkımdan Yüz verdikçe diriliyorsun karşımda Az kaldı az uslan biraz Ya da yıkıl karşımdan

Kalmam içimde bir an umudum olmasa aşktan Hiç uzatmam bu diyardan çeker giderim Başımı yasladım O huzurlu omzun olmasa Ne anlamı var, bu sonsuz güzelliklerin Ben yolumu kalbinde buldum Aklımı aşkınla korudum Güvendiğim ne varsa yıkıldı Sen sapasağlam durdun Kaybedecek bir ömürlük hayat Sen olmazsan tadı olmayacak Bir yanım dolup taşarken Bir yanım hep yarım kalacak Kalbimi çıkardım yerine Kalbini koydum en derine Ağlatma incitme canımı al yerine *** Kalbimi çıkardım yerine Kalbini koydum en derine Ağlatma incitme canımı al yerine Ne olursa olsun vazgeçme