Kalbimi Koydum Şarkı Sözleri
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Gülben Ergen
Kalbimi Koydum
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Şaşırma
Kırılınca kalp son defa
Kapanır kapı bir veda unutma
Kalp bilendikçe büyümüyor
***
Alışma
Tükenir sabır sonunda
Gözlerindeki manzara kuruyor
Kaçıp gider yağmurlara
***
Gülüşümle yanardın, bir nefeste karardın
Bak gönül parlamıyor
Ne de çabuk unuttun hani ben senin
Son çaren tek umudundum
***
Aşkımdan hani ölüyordun aşkımdan
Yüz verdikçe diriliyorsun karşımda
Az kaldı az uslan biraz
Ya da yıkıl karşımdan
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Kalmam içimde bir an umudum olmasa aşktan
Hiç uzatmam bu diyardan çeker giderim
Başımı yasladım O huzurlu omzun olmasa
Ne anlamı var, bu sonsuz güzelliklerin
Ben yolumu kalbinde buldum
Aklımı aşkınla korudum
Güvendiğim ne varsa yıkıldı
Sen sapasağlam durdun
Kaybedecek bir ömürlük hayat
Sen olmazsan tadı olmayacak
Bir yanım dolup taşarken
Bir yanım hep yarım kalacak
Kalbimi çıkardım yerine
Kalbini koydum en derine
Ağlatma incitme canımı al yerine
***
Kalbimi çıkardım yerine
Kalbini koydum en derine
Ağlatma incitme canımı al yerine
Ne olursa olsun vazgeçme
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Sen gidince herkes biticem zannetmiş
Ben öyle kolay kolay biter miyim?
Yaslan arkana seyret daha neler göreceksin
Ben sana kötü bir film seçer miyim?
***
Tam bir belgesel tadında
Yük başroldeki kadında
Bütün hainleri ehlileştiriyor
***
Aslanken kedi olanlar var
Yanlış dallara konanlar var
Önce vahşi önce hırçın ama sonra
Kendini panda sananlar var
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