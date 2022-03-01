Gülçin Ergül

Ara Ara Şarkı Sözleri
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Aşkın olmadığı yerde alışkanlığı seçemem
Ruhumu sarmayanlar için huzurumdan vazgeçemem
Nefesim kesilir sanmıştım uzunu kısası, hayattayım
Mutsuzum diye düşündüysen gayet iyi ve rahattayım
***
Duyuyorum atlatamamışsın dostlarınla, irtibattayım
Kalbim meşgul düşmem aşkına
Bir daha bir daha ara ara
Düt düt düt ama maalesef öbür hattayım
***
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
***
Hayat bir defa draması yok, kader kimseyi dinlemez
Aşk bir vefa, vefasızı çok, yazgı yürür yürür beklemez
Verdiğin ödüllerde ödül aşkı sanılır
Döndüğün o sözlerde bedeller hiç beklemez
***
Duyuyorum atlatamamışsın dostlarınla irtibattayım
Kalbim meşgul düşmem aşkına
Bir daha bir daha ara ara
Düt düt düt ama maalesef öbür hattayım
***
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
***
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
***
Ara, ara, ara, ara meşgul
Ara, ara, maalesef hattayım
***
Bir daha ama a maalesef
***
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım
Ara ara meşgul kalbim
Beklemesiz hayattayım
Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım