Gülçin Ergül

Aşkın olmadığı yerde alışkanlığı seçemem Ruhumu sarmayanlar için huzurumdan vazgeçemem Nefesim kesilir sanmıştım uzunu kısası, hayattayım Mutsuzum diye düşündüysen gayet iyi ve rahattayım *** Duyuyorum atlatamamışsın dostlarınla, irtibattayım Kalbim meşgul düşmem aşkına Bir daha bir daha ara ara Düt düt düt ama maalesef öbür hattayım *** Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım *** Hayat bir defa draması yok, kader kimseyi dinlemez Aşk bir vefa, vefasızı çok, yazgı yürür yürür beklemez Verdiğin ödüllerde ödül aşkı sanılır Döndüğün o sözlerde bedeller hiç beklemez *** Duyuyorum atlatamamışsın dostlarınla irtibattayım Kalbim meşgul düşmem aşkına Bir daha bir daha ara ara Düt düt düt ama maalesef öbür hattayım *** Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım *** Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım *** Ara, ara, ara, ara meşgul Ara, ara, maalesef hattayım *** Bir daha ama a maalesef *** Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım Ara ara meşgul kalbim Beklemesiz hayattayım Ara ara ara bir daha ama a aa maalesef öbür hattayım