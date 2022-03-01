Bir Tanecik Aşkım Şarkı Sözleri
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Gülçin Ergül
Bir Tanecik Aşkım
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Küsmeyelim
Hiç mi hiç küsmeyelim
Kavga etmeyelim
Emsalsiz sevgilim
***
Hiç darılmayalım
Sus pus somurtmayalım
Ben yoksa naparım
Gel bir sarıl bakalım
Kıyamam dayanamam ben sana
***
Bir tanecik aşkım
Mum gibi eriyorum sana
Sensiz her an ziyan
Tamamlanıyorum sarılınca
***
Bir tanecik aşkım
Mum gibi bitiyorum sana
Senden başkası yalan
Tutun bana hiç bırakma
***
Üzülmeyelim
Hiç mi hiç üzmeyelim
Seninle hep gülelim
Emsalsiz sevgilim
***
Hiç kırılmayalım
Hiç mi hiç kırmayalım
Ben sensiz naparım
Gel bir sarıl bakalım
Kıyamam dayanamam ben sana
***
Bir tanecik aşkım
Mum gibi eriyorum sana
Sensiz her an ziyan
Tamamlanıyorum sarılınca
***
Bir tanecik aşkım
Mum gibi bitiyorum sana
Senden başkası yalan
Tutun bana hiç bırakma
***
Bir tanecik, bir tanecik
Bir tanecik aşkım
Mum gibi eriyorum sana
Sensiz her an ziyan
Tamamlanıyorum sarılınca
***
Bir tanecik aşkım
Mum gibi bitiyorum sana
Senden başkası yalan
Tutun bana hiç bırakma
***
Hadi ooo
Ah aşkım
Bir tanecik aşkım