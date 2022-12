Gülçin Ergül

Küsmeyelim Hiç mi hiç küsmeyelim Kavga etmeyelim Emsalsiz sevgilim *** Hiç darılmayalım Sus pus somurtmayalım Ben yoksa naparım Gel bir sarıl bakalım Kıyamam dayanamam ben sana *** Bir tanecik aşkım Mum gibi eriyorum sana Sensiz her an ziyan Tamamlanıyorum sarılınca *** Bir tanecik aşkım Mum gibi bitiyorum sana Senden başkası yalan Tutun bana hiç bırakma *** Üzülmeyelim Hiç mi hiç üzmeyelim Seninle hep gülelim Emsalsiz sevgilim *** Hiç kırılmayalım Hiç mi hiç kırmayalım Ben sensiz naparım Gel bir sarıl bakalım Kıyamam dayanamam ben sana *** Bir tanecik aşkım Mum gibi eriyorum sana Sensiz her an ziyan Tamamlanıyorum sarılınca *** Bir tanecik aşkım Mum gibi bitiyorum sana Senden başkası yalan Tutun bana hiç bırakma *** Bir tanecik, bir tanecik Bir tanecik aşkım Mum gibi eriyorum sana Sensiz her an ziyan Tamamlanıyorum sarılınca *** Bir tanecik aşkım Mum gibi bitiyorum sana Senden başkası yalan Tutun bana hiç bırakma *** Hadi ooo Ah aşkım Bir tanecik aşkım