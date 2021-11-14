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7/24 Dinle Gülçin Ergül
Gülçin Ergül

Gülçin Ergül

En Çok Dinlenen Gülçin Ergül Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Tanecik Aşkım

Gülçin Ergül 03:54
02

Hoş Geldin

Gülçin Ergül 03:55
03

Ara Ara

Gülçin Ergül 03:10
04

İtirazım var

Gülçin Ergül 04:50
05

İkimize Birden

Gülçin Ergül 04:13

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