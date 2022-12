Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Sensiz kalmama aman sakın mahal verme Vurur kalbim içinde senle *** Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Seni var gücümle sevdim hep ve sonunda Sonsuza dek bir tek seninim *** Sensin sabahları ilk aklımda uyanan Sensin geceleri ışıklandıran Sensin tam bir yıldız kayarken dilek olan Sensin sensin sensin o sensin *** Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Sensiz kalmama aman sakın mahal verme Vurur kalbim içinde senle *** Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Seni var gücümle sevdim hep ve sonunda Sonsuza dek bir tek seninim ** Hey! O! O! Her şeyim o! Hayatıma doğan güneş o! Hey! O! O! Her şeyim o! Hayatıma doğan güneş o! *** Sensin hayatıma güneşi doğduran Sensin varlığıyla anlamlı kılan Sensin her anıma hayallerden sızan Sensin sensin sensin o sensin *** Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Sensiz kalmama aman sakın mahal verme Vurur kalbim içinde senle *** Hoş geldin hayatıma sevgilim Yanımdayken bile özlerim Seni var gücümle sevdim hep ve sonunda Sonsuza dek bir tek seninim *** Hey! O! O! Her şeyim o! Hayatıma doğan güneş o! Hey! O! O! Her şeyim o! Hayatıma doğan güneş o! ** Hoş geldin hayatıma sevgilim Sonsuza dek bir tek seninim