Gülçin Ergül

İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine, hayatın sillesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Yarım kalan sevgiye Şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye İtirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor *** İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Yalan dolu gözlere Durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere İtirazım var *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor *** Bana cehennemi aratmıyor

Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)