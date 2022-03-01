Gülçin Ergül

Yaman Sevda Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülü yoluna serdim Al şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülü yoluna serdim Al şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Ah sevda, ah sevda böyle yaman sevda Ah sevda, ah sevda başı duman sevda *** Ah o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı Bir daha aman, of aman aman Yanıyorum her bakışta *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp nereye kaçtın Bil peşindeyim sana ne yaptım Gel yapma gel, sende yandın *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp nereye kaçtın Bil peşindeyim sana ne yaptım Gel yapma gel, sende yandın *** Ah sevda, ah sevda böyle yaman sevda Ah sevda, ah sevda başı duman sevda *** Ah o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı Bir daha aman, of aman aman Yanıyorum her bakışta *** Ah sevda, ah sevda böyle yaman sevda Ah sevda, ah sevda başı duman sevda *** Ah o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı Bir daha aman, of aman aman Yanıyorum her bakışta

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)