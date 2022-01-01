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7/24 Dinle Gülçin Yahya

Gülçin Yahya

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01

Şedaraban Taksim

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Şedaraban Peşrevi

03

Şedaraban Saz semaisi

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Segah Saz semaisi

05

Geçiş Taksimi

... KAPAT
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Albümler

Hayallerim Gülçin Yahya

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