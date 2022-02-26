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7/24 Dinle Ağlıyorsam Yaşıyorum

Ağlıyorsam Yaşıyorum Şarkı Sözleri

Gülden Karaböcek Ağlıyorsam Yaşıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülden Karaböcek Ağlıyorsam Yaşıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağlıyorsam Yaşıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülden Karaböcek

Gülden Karaböcek

Ağlıyorsam Yaşıyorum

  • Al Resmini Ver Resmimi

  • Mum Işığında

  • Tek Sevenim Sen Olsan

  • Tek Sevenim Sen Olsan

  • Ağlıyorsam Yaşıyorum

  • Kimseye Sır Açamadım

  • Sen Evlisin

  • Anılar Bana Yeter

  • Ceza

  • Ara Beni Bul Beni

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