Gülden Karaböcek

Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar Sararken kırıldı aşka doymayan kollar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı *** Anadan ayrı, babadan ayrı Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı oh, hepsinden acı *** Çeken bilir şu gurbetin acılarını Uykusuz geçen gecelerin sancılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Kim özlemez ana baba bacılarını Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı *** Anadan ayrı, babadan ayrı Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı oh, hepsinden acı