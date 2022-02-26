Anadan Ayrı Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Anadan Ayrı
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Yazık bomboş geldi geçti en güzel yıllar
Sararken kırıldı aşka doymayan kollar
Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar
Benim gibi sevdiğine hasret kalanlar
Garip gibi köşelerde hep ayrı ayrı
***
Anadan ayrı, babadan ayrı
Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı oh, hepsinden acı
***
Çeken bilir şu gurbetin acılarını
Uykusuz geçen gecelerin sancılarını
Kim özlemez ana baba bacılarını
Kim özlemez ana baba bacılarını
Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı
***
Anadan ayrı, babadan ayrı
Bir de yardan ayrı kaldım hepsinden acı oh, hepsinden acı