Ayrılık Kolyesi Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Ayrılık Kolyesi
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Son bir hatıram var gitmeden sana
Bu son hatıramı al da öyle git
Bir kolye bu, senden bir eser bana
Eğer beğenmezsen kır da öyle git
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İncileri onun hep gözyaşımdan
Boncuğu elması sabır taşımdan
Zinciri armağan beyaz saçımdan
Dilersen boynuna tak da öyle git!
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Bu kolyeyi sana vermesem olmaz
Yıllardır sakladım kaybetsem olmaz
Artık sevdiğimi gizlesem olmaz
Gitmeden yüzüme bak da öyle git