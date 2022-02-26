Gülden Karaböcek

Bahtıma yanarım, gülmedi diye Günlerim geçiyor, körü körüne Bir neşe veren yok, garip ömrüme Sonsuzluk yolcusu var ya o benim *** Dalan gözlerim var, beyaz saçlarım Bahtıma küsmüşüm, sefil yaşarım Ümitler peşinde durmaz koşarım Sonsuzluk yolcusu var ya, o benim Ümitler peşinde durmaz koşarım Sonsuzluk yolcusu var ya o benim *** Hani ümit dolu yarınlar nerede? Nerede sevdiklerim, sevenler nerede? Ümit gemilerim kaldı yerinde Sonsuzluk yolcusu var ya, o benim *** Tutmaz ki elimden eski dostlarım Arzularım kaldı hep, hep yarım yarım Anladım saramaz artık kollarım Sonsuzluk yolcusu var ya o benim *** Anladım saramaz artık kollarım Sonsuzluk yolcusu var ya o benim