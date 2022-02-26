Bahtıma Yanarım Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Bahtıma Yanarım
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Bahtıma yanarım, gülmedi diye
Günlerim geçiyor, körü körüne
Bir neşe veren yok, garip ömrüme
Sonsuzluk yolcusu var ya o benim
***
Dalan gözlerim var, beyaz saçlarım
Bahtıma küsmüşüm, sefil yaşarım
Ümitler peşinde durmaz koşarım
Sonsuzluk yolcusu var ya, o benim
Ümitler peşinde durmaz koşarım
Sonsuzluk yolcusu var ya o benim
***
Hani ümit dolu yarınlar nerede?
Nerede sevdiklerim, sevenler nerede?
Ümit gemilerim kaldı yerinde
Sonsuzluk yolcusu var ya, o benim
***
Tutmaz ki elimden eski dostlarım
Arzularım kaldı hep, hep yarım yarım
Anladım saramaz artık kollarım
Sonsuzluk yolcusu var ya o benim
***
Anladım saramaz artık kollarım
Sonsuzluk yolcusu var ya o benim