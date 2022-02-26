Demir Attım Şarkı Sözleri
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Gülden Karaböcek
Demir Attım
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Sessiz bir köşede, her şeyden uzak;
Meçhul yarınlara terk edilmişim
Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış
Tuzak
***
Hayret yanılmışım, yalnızım simdi
Oysa mutluluğu hayal etmiştim
Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış
Yalan
***
Güneşin doğuşu, batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
**
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinde
Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde
Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?
***
Söyle bir düşünüp her şeyi birden
Neden anıları bitirmeyişim
Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış
Uzak
***
Boşa beklemişim yollara bakıp
Kurak topraklara umutlar ekmişim
Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş
Hayal
***
Güneşin doğuşu, batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
***
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinde
Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde
Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?